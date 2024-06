Russie: la nouvelle stratégie de l’armée en mer noire face aux ukrainiens 

Le frégate russe Amiral Gorchkov. DOCUMENT FORSVARET - Forces armées norvégiennes

En mer, la Russie semble rencontrer pas mal de difficultés. En effet, face aux armes ukrainiennes et occidentales, la flotte militaire russe rencontre beaucoup de problèmes, au point même d’être décimée. Côté Kiev, on affirme que 30% des bâtiments russes auraient d’ailleurs été détruits en mer Noire.

Une situation à demi-mot reconnue par Moscou, qui a décidé de changer de stratégie. En effet, aujourd’hui, des sous-marins sont envoyés pour patrouiller en mer Noire, dans le but de repousser d’éventuelles attaques ennemies. Une information également confirmée côté ukrainien, par Dmytro Pletenchuk, porte-parole de la marine ukrainienne, à la télévision nationale, lors d’un entretien organisé le 10 juin dernier.

L’armée russe perd des cartouches en mer Noire

En tout et pour tout, ce seraient 4 sous-marins qui seraient déployés sur place et qui tourneraient notamment le matin. Trois de ces sous-marins seraient lourdement armés et disposeraient de missiles de croisière. Une manière pour Moscou de renforcer sa présence sur place pour préserver ses capacités maritimes, relativement impactées toutefois par la dureté des combats.

Il y a quasiment deux semaines, quatre patrouilleurs russes, de type KS-701 Tunets ont encore été détruits à l’occasion d’une frappe menée par des drones navals ukrainiens. Deux de ces navires seraient totalement détruits tandis que deux autres seraient partiellement endommagés (mais des travaux de réparation sont nécessaires pour leur permettre de retrouver la mer dans de bonnes conditions).

Des combats âpres et violents

Depuis plus de deux ans maintenant, Ukraine et Russie se livrent une guerre violente et extrêmement mortelle, qui résulte en la disparition de centaines de milliers de personnes (militaires et civiles). Les combats, qui ont lieu sur terre, se déroulent aussi sur mer et pourraient même devenir aériens, avec la livraison annoncée d’avions militaires par l’Union européenne à Kiev.