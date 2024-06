Sénégal : le FMI recommande de lever les subventions sur l’électricité et le carburant

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Dans un récent rapport, le Fonds Monétaire International (FMI) a formulé des recommandations cruciales à l’attention du gouvernement sénégalais. Parmi celles-ci, l’institution internationale suggère de lever progressivement les subventions sur l’électricité et le carburant, tout en prônant l’application du principe de vérité des prix. Cette recommandation intervient dans un contexte économique tendu, où les subventions représentent une part significative du budget de l’État.

Le FMI souligne que les subventions sur l’énergie, bien que visant à protéger les consommateurs des fluctuations des prix mondiaux, pèsent lourdement sur les finances publiques. En alignant les prix des biens et services sur les coûts réels de production et de distribution, le principe de vérité des prix permettrait non seulement de réduire les dépenses publiques, mais aussi de favoriser une utilisation plus efficace des ressources énergétiques.

Durant le mandat de l’ancien président Macky Sall, près de 800 milliards de francs CFA avaient été consacrés aux subventions dans le secteur de l’énergie. Cette politique visait à atténuer les coûts pour les consommateurs, en particulier dans un contexte de hausse des prix mondiaux du pétrole et du gaz. Cependant, le FMI estime que cette approche n’est pas durable à long terme et qu’elle limite la capacité du gouvernement à investir dans d’autres secteurs cruciaux comme la santé, l’éducation et les infrastructures.

La suppression progressive des subventions est une tâche délicate qui nécessite une gestion prudente pour éviter des impacts sociaux négatifs. Les subventions ont en effet permis de stabiliser les prix de l’électricité et du carburant, rendant ces services essentiels plus accessibles à une grande partie de la population. Le retrait de ces subventions pourrait entraîner une hausse des prix, affectant directement le coût de la vie des Sénégalais.

Le gouvernement sénégalais doit donc trouver un équilibre entre la nécessité de réformer les subventions énergétiques et la protection des ménages les plus vulnérables. Le FMI recommande l’adoption de mesures compensatoires, telles que des transferts monétaires ciblés, pour atténuer l’impact de la hausse des prix sur les ménages à faible revenu.

En outre, l’application de la vérité des prix pourrait encourager une consommation plus rationnelle et une réduction du gaspillage énergétique, tout en attirant des investissements privés dans le secteur de l’énergie. Cela pourrait également stimuler l’innovation et l’adoption de technologies énergétiques plus propres et plus efficaces.

La situation économique du Sénégal reste complexe, avec des défis importants à relever pour assurer une croissance durable et inclusive. Les recommandations du FMI offrent une feuille de route pour des réformes nécessaires, mais leur mise en œuvre exigera une volonté politique forte et une communication transparente avec la population.