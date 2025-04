Énergie au Sénégal : un investissement de 73 milliards FCFA attendu dans le renouvelable

Photo de KWON JUNHO sur Unsplash

Le Sénégal s’engage dans une transformation énergétique majeure avec un investissement de 73 milliards de FCFA pour développer une stratégie nationale des combustibles de cuisson propre et des biocarburants sur la période 2025-2035. Ce projet vise à réduire la dépendance aux sources d’énergie polluantes tout en luttant contre la déforestation et en améliorant la santé publique. Aujourd’hui, une grande partie des foyers sénégalais, notamment en milieu rural, utilise encore le bois et le charbon de bois pour la cuisson. Cette pratique accélère la disparition des ressources forestières et contribue à la dégradation de l’environnement.

Au-delà des enjeux écologiques, l’utilisation de ces combustibles a un impact sanitaire majeur. Les fumées émises dans les habitations sont à l’origine de nombreuses maladies respiratoires, affectant particulièrement les femmes et les enfants qui sont les plus exposés. Conscient de ces défis, le gouvernement veut promouvoir des alternatives plus durables. L’initiative met l’accent sur le développement du gaz butane, des foyers améliorés à faible consommation de bois, des briquettes écologiques et de la cuisson à l’électricité, notamment grâce à l’énergie solaire.

Pour assurer le succès de cette transition, des campagnes de sensibilisation seront menées afin d’encourager les populations à adopter ces nouvelles pratiques. L’État prévoit également des mesures d’accompagnement pour faciliter l’accès aux équipements adaptés. Cette stratégie s’inscrit dans une vision plus large visant à diversifier le mix énergétique du Sénégal et à renforcer son engagement en faveur du développement durable. À travers cette politique, le pays entend non seulement améliorer les conditions de vie de sa population, mais aussi s’affirmer comme un modèle en matière de transition énergétique en Afrique.