Série Power: un ex-baron de la drogue réclame 1 milliard $ à 50 Cent qu’il accuse d’avoir volé son histoire

Ph : REUTERS / Brendan McDermid

Une tempête juridique d’un milliard de dollars secoue actuellement le monde du rap et de la télévision, impliquant nul autre que Curtis « 50 Cent » Jackson. L’ancien baron de la drogue Cory « Ghost » Holland Sr. poursuit le célèbre rappeur, ainsi que Courtney Kemp, Starz et Lionsgate, pour avoir prétendument basé une partie significative de la série à succès « Power » sur sa vie, sans son consentement préalable.

Les allégations de Holland, étayées par une action en justice déposée en 2021, soulignent une série de conflits grandissants. Il accuse Jackson d’avoir envoyé des individus pour le harceler, une situation qui aurait atteint un point critique avec des menaces directes contre sa famille. Les tensions sont montées d’un cran lorsque des représailles potentielles ont été évoquées, laissant planer une atmosphère de danger imminent.

Publicité

Les représentants légaux de 50 Cent ont riposté vigoureusement, dénonçant les accusations et soulignant la nature extrême des déclarations faites par Holland. Ils ont exprimé leur préoccupation face à ce qu’ils considèrent comme des menaces voilées de violence, s’engageant à informer les autorités compétentes pour assurer la sécurité de leur client.

Dans une déclaration poignante adressée à la juge Analisa Torres, Holland a dépeint une réalité où il se sent constamment en danger, contraint de déménager sa mère par crainte des représailles de 50 Cent. Ces événements récents ont exacerbé la pression sur le plaignant, le forçant à prendre des mesures draconiennes pour protéger sa famille et lui-même.

Les enjeux financiers et personnels de ce litige colossal sont indéniables. Alors que les parties continuent de s’affronter devant les tribunaux, l’issue de cette bataille judiciaire pourrait redéfinir non seulement les droits artistiques mais aussi les limites de la liberté créative et de la protection individuelle dans l’industrie du divertissement moderne.