Bénin : Rachidi Gbadamassi annonce des distinctions pour le major du Bac 2025

Photo : A. SODJINOU / SCOM ANB

Ce dimanche 28 juillet 2025, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi s’est rendu au domicile de Ford Kossi Germain Tohouenou, premier lauréat national du Baccalauréat 2025. L’objectif était de saluer une performance exceptionnelle qui fait la fierté non seulement de la ville, mais de tout le Bénin.

Dans une atmosphère empreinte de reconnaissance, le ministre a exprimé sa fierté de voir son terroir porter haut les couleurs de la nation. « Il vient de faire la fierté de toute une région, la fierté du Bénin. Et en tant que natif de cette ville de Parakou, en tant qu’ancien maire de cette ville, je ne pourrais pas quand même rester les bras croisés », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Rachidi Gbadamassi a annoncé vouloir aller plus loin, en valorisant non seulement le lauréat, mais aussi l’écosystème pédagogique qui a contribué à ce succès. « Après les voix autorisées, j’ai l’intention de primer les trois principaux professeurs, à savoir le professeur de mathématiques, SVT et PCT. Je veux les primer et je veux aussi primer l’enfant. Je suis en contact avec son école, nous allons organiser ça. »

Pour le ministre, cette réussite illustre les effets positifs des réformes engagées dans le secteur éducatif. « Je le fais en tant que natif de Parakou. Ça veut dire que les réformes ont porté leur fruit. C’est vrai, les réformes sont dures. Au départ, le président était incompris. Et vous comprendrez comment il fallait ces réformes-là. » Le ministre a salué le climat d’apaisement et de rigueur qui prévaut désormais dans les établissements. « C’est le fruit de ces réformes-là, à tous les niveaux. Il n’y a plus de grève intempestive. Tout est contrôlé. »

Derrière les chiffres de la session 2025 — 73,02 % de taux de réussite à l’échelle nationale —, l’exploit de Ford Kossi Germain Tohouenou se distingue. Âgé de seulement 17 ans, cet élève en série C au Collège Privé Academia de Parakou a obtenu la moyenne de 18,66 sur 20. Il a décroché 20/20 en Mathématiques, PCT et SVT, 19/20 en Anglais, 18/20 en Histoire-Géographie, 16/20 en Philosophie et 13/20 en Français.