Sommeil: cette position qu’il vous faut éviter

Photo DR

Le sommeil est un vrai sujet de société. Dans le monde, 15 à 20% de la population mondiale serait concernée par les insomnies. Et pour y remédier, beaucoup ont leurs petites manies. Le soir, ce sont donc telle ou telle position qui est choisie pour essayer de s’endormir le plus vite possible.

Problème, certaines habitudes sont à proscrire… À commencer par celle que vous pourriez avoir, de dormir sur le vendre. En effet, si c’est, certes, agréable, ce serait une très mauvaise habitude pour votre corps et votre dos, à long terme. Cela pourrait même supposer des problèmes de peau. Et les raisons sont assez nombreuses pour vous pousser à ne plus jamais vous laisser tenter.

Publicité

S’endormir sur le dos est une mauvaise idée

En effet, s’endormir sur le ventre suppose une pression sur le bas de votre dos, ce qui en plus de faire mal sur le moment (du moins, chez certaines personnes) peut aussi provoquer un désalignement de la colonne vertébrale. Un désalignement accentué par le fait de devoir tourner la tête pour respirer. Si vous ne dormez que comme ça, à la longue, cela peut entraîner des douleurs chroniques au niveau du dos !

Mais les répercussions de cette position sont bien plus larges, bien plus importantes. En effet, dormir sur le ventre impacte également les organes internes, comme les poumons, l’estomac ou encore le cœur. La raison ? Tout le poids du corps “tombe” sur ces derniers, ce qui peut aussi vous empêcher de bien respirer. Le sommeil est donc moins réparateur, moins complet, bien plus léger.

S’endormir sur le dos ou le côté, une bonne idée

Enfin, la pression répétée du visage et de la peau sur l’oreiller entraînent, enfin, le vieillissement prématuré de la peau. Des rides apparaissent, de même que des plis. Si vous souffrez d’acné, cela aurait d’ailleurs tendance à aggraver la situation. La meilleure option pour dormir, donc ? Vous endormir sur le dos où sur le côté. C’est une habitude à changer, mais celle-ci vous fera du bien.