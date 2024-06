Temple des Pythons de Ouidah au Bénin : L’administrateur dénonce une fausse information

Templete des pythons (DR)

Par le canal d’un communiqué rendu public ce lundi 17 juin, l’Administrateur du Temple de Pythons de Ouidah s’est prononcé sur une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s’agirait du témoignage d’un individu qui a requis l’anonymat sur une chaine de télévision. Selon le document signé par Eloi Agbo, l’attention de l’administration du Temple a été attirée par les citoyens. Dans ladite vidéo, l’invité de la télévision aurait confié avoir été conduit « dans une chambre où le prix à payer pour devenir spectaculairement prospère serait de sacrifier en »poignardant » la personne dont la photo apparaissait dans un miroir magique. Le cas d’espèce, et toujours selon le témoignage supposé réel, il s’agirait de la mère de l’invité cagoulé ».

Ces déclarations de cette personne anonyme ont été formellement démenties dans ce communiqué. Ce fut le moment pour les responsables de rappeler que le temps ne correspond aucunement à la description qui a été faite par le personnage anonyme. Il rappelle que le Temple de Pythons est un site touristique de grande renommée. « Il n’offre aucun service occulte », a tenu à préciser Eloi Agbo. « Le Temple des Pythons, site d’histoire, a accueilli des centaines de stars, de chercheurs voire de simples curieux qui ont laissé dans nos registres, des mots spontanés à la hauteur de leur belle expérience », a notamment poursuivi l’administrateur.

Ce communiqué aura également eu le mérite de rappeler à toutes et à tous ce qui se fait au sein de ce temple. L’objectif de la vidéo selon les responsables n’est rien d’autre que de déformer l’image de ce lieu de tourisme. « Le Temple des Pythons rassure l’opinion publique nationale et internationale qu’elle reste un lieu de réconciliation, d’édification et de mémoire. Le Gouvernement du Bénin mène actuellement au profit du Temple une série de réformes pour plus d’attractivité », a réaffirmé Eloi Agbo dans son communiqué.