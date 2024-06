Tensions Burkina-Sénégal : Dakar calme les esprits

Bassirou Diomaye Faye (DR)

Dans une tentative de désamorcer les tensions et de normaliser les relations, Bassirou Diomaye Faye a récemment effectué des visites diplomatiques au Burkina Faso et au Mali. Ces visites ont été perçues par divers analystes comme un pas vers un retour des pays de l’AES dans la CEDEAO, soulignant une volonté de dialogue et de réconciliation.

Cependant, la situation s’est quelque peu compliquée ces derniers jours entre le Burkina et le Sénégal. Le 21 juin, Amnesty International et la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) ont organisé une manifestation à Dakar, demandant notamment la libération de l’avocat burkinabè Guy Hervé Kam. Cette manifestation a suscité une réaction vigoureuse du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui a exprimé son « regret » et son « indignation » face à cette initiative.

« Cette manifestation, de toute évidence, s’inscrit dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions, adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024 fondé sur des allégations mensongères de violation des droits humains au Burkina« peut-on lire dans le communiqué du gouvernement burkinabè.

En réponse, la Coordination Nationale des Associations de la Veille Citoyenne du Burkina Faso a organisé un sit-in pacifique devant l’Ambassade du Sénégal à Ouagadougou le 25 juin. Les manifestants ont tenté de remettre une copie de la lettre de protestation adressée au Coordonnateur d’Amnesty International Burkina à l’Ambassadeur du Sénégal.

Face à cette montée des tensions, les autorités sénégalaises ont tenté de calmer les esprits par le biais d’un communiqué officiel publié ce 25 juin. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a tenu à démentir certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Il affirme que ni le personnel diplomatique, ni les locaux de l’Ambassade du Sénégal au Burkina Faso n’avaient fait l’objet de menaces, et que les citoyens sénégalais résidant au Burkina Faso étaient en sécurité.

Ce communiqué marque une volonté claire de la part du Sénégal de désamorcer la situation et de rétablir un climat de confiance entre les deux nations. En outre, il démontre l’engagement du Sénégal à maintenir des relations diplomatiques pacifiques et constructives avec le Burkina Faso, malgré les défis actuels.

Les tensions actuelles entre le Sénégal et le Burkina Faso s’inscrivent dans un contexte régional complexe où les dynamiques politiques et sécuritaires évoluent rapidement. Les initiatives de Bassirou Diomaye Faye pour réintégrer les pays de l’AES dans la CEDEAO sont déterminantes pour la stabilité régionale et la coopération économique à long terme. Cependant, ces efforts doivent s’accompagner de mesures diplomatiques délicates pour éviter les malentendus et les affrontements.

Nouvellement élu à la présidence du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye s’était engagé à œuvrer pour le retour des pays de l’AES au sein de la CEDEAO. Pour rappel, en janvier dernier, Ouagadougou, Niamey et Bamako avaient décidé de quitter l’instance sous-régionale avec « effet immédiat », marquant une rupture significative dans les relations régionales.