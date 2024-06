Un homme défèque dans une église sur une statue du Christ

[Photo de l'Eglise catholique St. Andrew's de Bondo]

Un événement inhabituel s’est produit à l’église catholique St. Andrew de Bondo au Kenya, où un homme a profané une statue du Christ en y déféquant. L’incident, qui a eu lieu dans un lieu de culte normalement associé à la paix et au recueillement, a provoqué une onde de choc parmi les fidèles et a déclenché une enquête de la police locale.

Selon la presse kényane, le commandant de la police du comté de Siaya, Cleti Kimaiyo, a révélé que l’homme non identifié avait pénétré dans l’église pendant que quelques fidèles étaient absorbés par la prière. Les images de vidéosurveillance montrent que le suspect, vêtu d’une chemise rayée noir et blanc et d’un pantalon noir, s’est d’abord dirigé vers la galerie supérieure où il avait caché la statue avant de la descendre à l’autel.

Après avoir commis son acte sur la statue, l’individu l’a cachée sous les bancs de l’église avant de quitter les lieux. La statue, auparavant un élément central de l’autel, a également été signalée disparue suite à cet acte.

Les efforts pour identifier et retracer le suspect sont actuellement en cours. Selon les autorités, cet acte risque de susciter des tensions au sein de la communauté qui valorise le respect des lieux sacrés. Les autorités poursuivent leurs investigations, espérant apporter une résolution à cet acte et rétablir la sérénité au sein de la paroisse.