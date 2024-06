Un présumé terroriste maghrébin arrêté en Allemagne

2 policiers allemands (Photo : Th/action press/Shutter/SIPA)

Les autorités allemandes ont mis la main sur un individu de nationalité germano-maroco-polonaise, suspecté d’être affilié à l’État islamique, à l’aéroport de Cologne-Bonn. Cette arrestation s’est déroulée en compagnie de sa mère et de sa sœur, ajoutant une dimension familiale à cette affaire délicate.

Selon les informations fournies par les forces de sécurité, l’individu aurait été appréhendé en possession de téléphones portables et d’une somme de 2 500 euros en liquide. Ces éléments pourraient constituer des indices cruciaux dans le cadre de l’enquête en cours.

Une des découvertes les plus troublantes est le billet d’avion aller simple réservé par le suspect pour Istanbul le mois précédent. Il aurait également manifesté un intérêt pour des postes de sécurité lors d’événements majeurs, tels que le Championnat d’Europe de l’UEFA et des manifestations sportives comme la course d’endurance des 24 heures du Nürburgring ainsi que l’événement musical Rock am Ring.

Ces révélations ont attiré l’attention du parquet de Karlsruhe, qui a pris en charge l’enquête. Une perquisition au domicile du présumé terroriste a permis la saisie de dispositifs de stockage de données, de relevés bancaires, ainsi que des preuves d’activités en ligne. Ces éléments pourraient éclaircir les motivations et les connexions du présumé terroriste dans le cadre de ses activités présumées.

Lors de son interrogatoire devant un juge d’instruction de la Cour fédérale de justice d’Allemagne, la mère de l’individu a avancé une explication alternative. Selon elle, leur voyage en compagnie de son fils et de sa fille était destiné à un pèlerinage à La Mecque, avec l’intention de poursuivre ensuite vers Riyad, en Arabie saoudite.