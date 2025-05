Maghreb : des agents français expulsés en pleine tension

Des policiers algériens - Photo : DR

Il y a quelque temps, douze agents français avaient été discrètement contraints de quitter le territoire algérien. Soupçonnés d’exercer des activités de renseignement sous couverture diplomatique, ils avaient été expulsés sans éclat, mais non sans conséquences. Cet épisode, à l’époque gardé à l’écart du tumulte médiatique, avait nourri une tension sourde entre Paris et Alger, instaurant un climat de méfiance durable. Aujourd’hui, une nouvelle affaire éclate au grand jour, ravivant les souvenirs de cette expulsion collective et soulignant à quel point la confiance reste fragile entre les deux capitales.

Une histoire de fantômes diplomatiques

Avant même que ces deux derniers agents ne soient renvoyés vers Paris, un précédent avait déjà fissuré la façade diplomatique. Une douzaine d’agents français avaient été expulsés par le passé, après que leur présence ait été jugée incompatible avec les canaux habituels de coopération. À l’époque, Alger avait choisi le silence médiatique, préférant régler l’affaire à huis clos. Mais en coulisse, cet épisode avait ravivé d’anciennes rancunes et nourri une suspicion persistante. Ces départs forcés, bien que peu médiatisés, avaient sonné comme une mise en garde : la souveraineté algérienne ne se prête pas à des arrangements officieux.

C’est donc dans cette atmosphère déjà marquée par des antécédents sensibles que l’affaire des deux agents de la DGSI a éclaté. Leur tentative d’entrée sur le sol algérien, avec des passeports diplomatiques, aurait pu passer inaperçue si les autorités locales n’avaient pas décelé des irrégularités dans la procédure. Interceptés directement à l’aéroport international d’Alger, ils n’ont même pas eu l’occasion de déployer leurs arguments. Les services algériens ont tranché rapidement : expulsion immédiate pour non-respect des règles établies.

Procédures ignorées, patience épuisée

Dans les relations internationales, les symboles comptent autant que les faits. En choisissant d’intervenir publiquement cette fois, Alger semble vouloir marquer un tournant. Contrairement à l’affaire des douze agents, celle-ci a été révélée par la chaîne publique AL24 News, avec le soutien explicite d’un représentant désormais proche du pouvoir, Fayçal Métaoui. Son intervention sur le plateau d’une émission d’actualité a donné à l’affaire une portée nationale, voire stratégique.

L’Algérie reproche aux services français de contourner les circuits diplomatiques traditionnels, comme s’ils tentaient d’imposer leur rythme et leur méthode sans se conformer aux usages. Ce type de démarche, dans un pays qui attache une importance centrale à la souveraineté, ne passe pas inaperçu. L’irritation est d’autant plus vive que les autorités algériennes voient dans ce comportement un déni de reconnaissance de leur autorité sur leur propre territoire.

Une ligne rouge désormais assumée

Cette décision d’expulsion n’est pas qu’un geste symbolique. Elle pourrait bien modifier la nature même des rapports sécuritaires entre les deux pays. La coopération, jusqu’ici basée sur un mélange de discrétion, de pragmatisme et d’intérêts communs, semble s’orienter vers une phase plus frontale, où les malentendus ne seront plus tolérés en silence.

Les retombées pourraient être multiples. D’un côté, la France risque de voir ses marges de manœuvre se réduire dans une région qu’elle considère stratégique pour ses intérêts. De l’autre, l’Algérie affirme une position plus rigide, exigeant désormais une transparence totale dans toutes les formes de collaboration, y compris les plus sensibles.

En somme, cette affaire dépasse largement la simple mésentente administrative. Elle reflète une volonté d’Alger de redéfinir les règles du jeu, dans un rapport d’égal à égal. Et face à une France qui peine à ajuster sa posture, chaque faux pas diplomatique devient un révélateur des tensions profondes qui minent une relation que beaucoup aimeraient croire encore privilégiée.