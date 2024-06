USA : Donald Trump comparé à Jésus par une alliée

Photo : NASA/Bill Ingalls

Depuis sa défaite à la présidentielle américaine, Donald Trump reste une figure centrale de la politique américaine, malgré une série d’affaires judiciaires qui continuent de le mettre sous les feux de la rampe. L’ancien président, récemment reconnu coupable dans une affaire de paiement destiné à acheter le silence de l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels en 2016, ne cesse de polariser. Cette condamnation vient s’ajouter à un ensemble de litiges qui ne semblent pas entamer ses ambitions de retour à la Maison Blanche.

Ce weekend, à Las Vegas, Marjorie Taylor Greene, députée républicaine et fervente supportrice de Trump, a provoqué une vague de perplexité en le comparant à Jésus-Christ lors d’un rassemblement. S’adressant à une foule de partisans, elle a défendu Trump en mettant en parallèle sa situation judiciaire avec celle de figures historiques et religieuses : « Le personnage que j’adore était également un criminel condamné, et il a été assassiné sur une croix romaine », a-t-elle déclaré, évoquant Jésus.

Cette comparaison n’est pas nouvelle pour Greene qui, l’an dernier, avait déjà rapproché Trump de figures comme le Messie ou Nelson Mandela. « Trump rejoint aujourd’hui certaines des personnalités les plus incroyables de l’histoire ayant été arrêtées. Nelson Mandela a été emprisonné. Jésus a été arrêté et tué par le gouvernement romain », rapporte The Guardian. Elle continue de soutenir que Trump, tout comme ces figures historiques, est victime de persécutions par des gouvernements radicaux et corrompus.

Les critiques ne tardent pas à souligner les incohérences de ces comparaisons. Sur les réseaux sociaux, certains commentaires sarcastiques questionnent les parallèles tracés par Greene entre les paiements de silence de Trump et la crucifixion de Christ. D’autres rappellent les diverses accusations qui pèsent sur Trump, allant de l’adultère aux diverses formes de fraudes, en passant par des insinuations d’agressions sexuelles.

L’auto-comparaison de Trump à des figures religieuses n’est pas non plus à négliger. Récemment, il a mis en vente une édition de la Bible qu’il qualifie de « SEULE » version « approuvée par le président Trump », inspirée par l’hymne patriotique américain « God Bless The USA ». De plus, durant son procès pour paiements illicites, il a embrassé l’idée qu’il est une sorte de Jésus des temps modernes, relayant des messages de ses partisans qui le positionnent comme une figure messianique face à la persécution.

L’évocation de la figure de Jésus par Greene, dans un contexte hautement politique et judiciaire, soulève des questions sur l’utilisation de la religion comme outil politique. Cette stratégie pourrait galvaniser une base déjà fidèle, tout en risquant de creuser davantage le fossé avec les segments de la population américaine plus critiques de l’ancien président. En fin de compte, ces déclarations pourraient non seulement influencer la dynamique interne du Parti républicain, mais également impacter la perception globale de la politique américaine, en mélangeant les sphères de la foi et du leadership politique d’une manière qui restera, sans doute, controversée.