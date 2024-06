USA: investissement record pour un mastodonte français

Photo DR

Le groupe français Air Liquide a récemment révélé son intention d’investir la somme colossale de 850 millions de dollars dans une nouvelle infrastructure de production de gaz industriels aux États-Unis, marquant ainsi l’investissement industriel le plus ambitieux de l’histoire de l’entreprise. Ce projet monumental prendra place à Baytown, au Texas, où quatre nouvelles unités de séparation de gaz seront construites pour répondre à la demande croissante en oxygène et en azote.

L’implantation de ces unités à Baytown permettra à Air Liquide de fournir des quantités impressionnantes de gaz à son partenaire de longue date, ExxonMobil. Cette dernière, dans le cadre d’un projet distinct, envisage de mettre en place la plus grande usine de production d’hydrogène au monde sur ce même site. Grâce à cette collaboration stratégique, Air Liquide produira chaque jour jusqu’à 9 000 tonnes d’oxygène et 6 500 tonnes d’azote, atteignant ainsi des volumes records.

En augmentant ses capacités de production d’oxygène de 50% au Texas, Air Liquide renforce sa position de leader dans le secteur des gaz industriels. Cependant, la finalisation de cet investissement reste conditionnée à plusieurs facteurs, notamment l’évolution du projet d’hydrogène bas carbone d’ExxonMobil, les autorisations réglementaires nécessaires, les politiques de soutien des pouvoirs publics et les conditions du marché.

Le partenariat entre Air Liquide et ExxonMobil ne se limite pas seulement à la production de gaz industriels. Il inclut également la distribution d’hydrogène à travers le réseau de canalisations d’Air Liquide, permettant ainsi de dégager des volumes considérables d’argon et de gaz rares, tels que le krypton et le xénon, pour d’autres clients du groupe français. Cette collaboration s’inscrit dans une vision à long terme, visant à répondre aux besoins énergétiques et industriels tout en soutenant des initiatives plus écologiques.