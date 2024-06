Villes gastronomiques: 2 villes africaines dans le top 20

© Arnold - stock.adobe.com

Le magazine Time Out est célèbre pour son classement annuel des meilleures villes gastronomiques du monde, combinant critiques d’experts et avis des résidents pour évaluer la diversité et l’accessibilité des offres culinaires. Ce palmarès vise à révéler les endroits où la gastronomie transcende les frontières de la haute cuisine pour toucher chaque coin de rue, faisant ainsi de la nourriture un véritable reflet de l’âme d’une ville.

Dans ce contexte, Johannesburg se distingue en se plaçant à la deuxième position, affirmant sa stature comme un centre gastronomique dynamique en Afrique. La métropole sud-africaine est célébrée pour sa fusion réussie entre traditions culinaires et innovations modernes, où les repas de rue s’allient aux expériences de haute gastronomie pour offrir un panorama complet de sa richesse culturelle. L’importance donnée à des plats accessibles et de qualité souligne la démocratisation de la gastronomie dans la ville, la rendant attrayante pour tous les budgets.

Publicité

Marrakech, arrivée en 15ᵉ position, est une autre ville africaine qui se démarque dans ce classement par son atmosphère unique. Surnommée la capitale alimentaire du Nord de l’Afrique, elle enchante par ses marchés animés et ses cours où l’on peut savourer des spécialités comme le tajine et le méchoui. Les rues de Marrakech, notamment la célèbre place Jemaa el-Fna, se transforment en soirée en un vibrant festival culinaire, offrant un spectacle où les sens sont constamment sollicités, du thé à la menthe spectaculairement versé aux effluves de grillades qui emplissent l’air.

Le rapport de Time Out met également en avant l’importance de l’accessibilité financière dans l’évaluation des scènes culinaires urbaines. Les habitants de chaque ville ont contribué au classement par leurs recommandations sur les incontournables locaux et les meilleures offres économiques, affirmant que la qualité ne se mesure pas uniquement en termes de prix mais par l’authenticité et la créativité des plats proposés.

L’engouement pour la cuisine de rue est particulièrement noté comme un élément vital de l’attractivité gastronomique de ces villes. À Marrakech, la cuisine de rue n’est pas seulement un repas; c’est une expérience immersive dans la culture marocaine, accessible à tous ceux qui visitent la place centrale.

En somme, ce classement de Time Out ne se contente pas de mettre en lumière les meilleures villes pour manger, il célèbre aussi la manière dont ces villes maintiennent leurs traditions culinaires vivantes tout en les adaptant aux goûts et aux budgets modernes. Johannesburg et Marrakech, avec leur riche diversité culinaire, sont des témoins de l’importance de la nourriture dans la connectivité culturelle et sociale.