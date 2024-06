Vol et trafic de produits prohibés : des individus arrêtés

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Le samedi 22 juin 2024, aux environs de 17 heures, les forces de l’ordre ont effectué une opération d’interpellation à Savè. Le mercredi 19 juin 2024, un individu a été arrêté pour détention, commercialisation et usage de produits prohibés. Grâce au dynamisme de leur réseau de renseignement, le commissariat de l’arrondissement d’Idigny et celui de Savè ont eu vent de l’existence d’un réseau de vol de motocyclettes au Nigeria qui seraient revendues au Bénin et vice versa.

Ainsi, le commissariat de l’arrondissement de Savè a reçu un conducteur de taxi moto résidant à Illara-Allagbe, dans l’État d’Ogun, au Nigeria. Ce dernier, soupçonné d’appartenir à un réseau criminel, a été escorté jusqu’au commissariat de Savè en provenance du commissariat d’Idigny. Cette escorte relais avait pour objectif l’interpellation d’une deuxième personne, suspectée d’être impliquée dans la vente d’une motocyclette Bajaj volée au Nigeria et revendue à Savè.

Publicité

L’intervention des forces de l’ordre a permis d’appréhender la personne suspectée au quartier Djaloumon à Savè. La motocyclette recherchée a été retrouvée en sa possession, avec des papiers d’achat potentiellement falsifiés. Les individus épinglés seront transférés au commissariat d’Idigny pour la poursuite de l’enquête. En plus de la chasse aux voleurs qui porte ses fruits, les forces de l’ordre mènent également une lutte efficace contre le trafic de produits prohibés. Le mercredi 19 juin 2024, aux alentours de 6h45, une équipe de patrouille sur les axes secondaires s’est rendue dans un ghetto précédemment identifié à Illara Kanga, où une découverte fortuite a été faite. Lors de la perquisition d’une maison inachevée et abandonnée, le commissariat de l’arrondissement d’Illara a mis la main sur trois sacs de jute contenant ce qui semblait être du chanvre indien, un produit présumé psychotrope. Ces substances illicites, en provenance du Ghana et destinées au Nigeria, ont été saisies. L’individu présumé être le propriétaire de cette marchandise prohibée a été interpellé sur les lieux par les forces de l’ordre et conduit au commissariat d’Illara pour être placé en garde à vue. La quantité du produit prohibé saisie est évaluée à 60,38 kilogrammes. Le mis en cause est soupçonné de détention, commercialisation et usage de chanvre indien.