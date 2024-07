Afrique: un Espagnol meurt piétiné par des éléphants

Photo d'illustration de Nam Anh - Unsplash

En Afrique du Sud, un homme d’origine espagnole est décédé après s’être montré bien trop aventureux. En effet, alors qu’il participait à un safari organisé dans un parc national, tout près de Johannesburg, ce dernier s’est fait attaquer par un éléphant. L’annonce de son décès a été confirmée par les autorités locales.

L’homme en question, quadragénaire, est en fait descendu de la jeep dans laquelle il se trouvait, afin de prendre quelques clichés. Mais ce dernier s’est montré un peu trop aventureux, en s’approchant trop près d’un groupe de pachydermes. Un éléphant s’est alors approché de lui, avant de le piétiner à mort. Une histoire triste, qui permet de rappeler à quel point les éléphants peuvent être dangereux.

Un homme s’approche trop près d’un groupe d’éléphants

Dans ce cas-ci, l’homme en compagnie de sa fiancée et de deux autres jeunes femmes, a voulu s’approcher d’un groupe composé de trois éléphants et d’un éléphanteau. Interrogées à ce sujet, les équipes du parc national de Pilanesberg, à 200 kilomètres seulement du poumon économique de l’Afrique du Sud, ont affirmé que les touristes sont généralement inconscients des dangers que représentent ces animaux.

Se sentant agressés, craignant probablement pour la vie de leur plus jeune, les éléphants auraient alors chargé, avant de s’en prendre à l’homme en question et donc, le piétiner. Le quadragénaire est la seule victime à déplorer. En effet, les trois autres occupantes du véhicule sont toutes saines et sauves, quoique choquées par la scène à laquelle elles ont pu témoigner.

Des décès, pas si rares que ça

Ce type d’attaque n’est pas rare, loin de là même. L’an dernier, ce sont 50 personnes qui ont été tuées par des animaux sauvages, souvent par imprudence. 85 autres ont été blessées. D’ailleurs, les consignes de sécurité sont généralement assez strictes dans les parcs naturels, les autorités demandant à ce que les portes et les fenêtres restent fermées et surtout, à ce que personne ne descende.