Afrique : un groupe indien annonce la production de motos électriques

Spiro, société indienne leader dans le domaine des engins électriques, a officiellement lancé ses activités en Ouganda lors d’un événement qui a mobilisé les plus hautes autorités du pays. En effet, la cérémonie a vu la participation du président ougandais Yoweri Museveni et de plusieurs membres de son gouvernement.

Lors de l’événement, le responsable national de Spiro a exprimé son intention de s’associer au gouvernement ougandais pour déployer un grand nombre de deux-roues électriques ainsi que des stations de recharge et d’échange dans tout le pays d’ici à 2028.

Cette collaboration vise à promouvoir la mobilité durable et à réduire l’empreinte carbone du secteur des transports en Ouganda. Yoweri Museveni a exprimé toute sa satisfaction en ces termes : « C’est une bonne nouvelle. Les engins électriques sont meilleurs que nos engins traditionnels qui nécessitent du carburant »

Le groupe indien prévoit d’installer environ 35 stations d’échange de batteries à Kampala, la capitale ougandaise d’ici la fin de l’année. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de révolutionner le paysage des transports dans ce pays d’Afrique de l’Est. Les stations d’échange de batteries permettront aux utilisateurs de remplacer rapidement et facilement leurs batteries usagées, rendant ainsi les deux-roues électriques une alternative pratique et fiable aux véhicules à combustion interne.

Le gouvernement ougandais voit dans ce partenariat une opportunité de moderniser son infrastructure de transport tout en respectant ses engagements en matière de développement durable. Spiro, reconnue pour son expertise dans les engins électriques, s’engage à fournir des solutions de transport innovantes et respectueuses de l’environnement. Rappelons que la société a réussi à lever un financement de 63 millions $ pour proposer des motos électriques, des batteries et les stations d’échange associées dans plusieurs pays africains.