Agents du CNHU jugés par la Criet : Voici ce qu’on en sait

Photo: Site web CNHU-HKM

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a examiné ce lundi 1er juillet le dossier de trois agents du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) exerçant à la morgue. En effet, ils auraient fait frauduleusement sortir un corps contre un montant de 500 000 francs CFA qu’ils se sont partagés entre eux. La justice les poursuit « abus de fonction ». A en croire les détails de l’affaire, l’un des trois prévenus n’était plus en fonction au moment des faits.

Il aurait été mis au courant par le père de la défunte. Sur toute la ligne, les deux agents ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés et ont plaidé coupable devant la Justice. Ils ont révélé avoir partagé entre eux les 500 000 francs CFA selon le mode suivant : le plus ancien du groupe a s’est réservé 220 000 francs CFA. Le second quant à lui a pris a pris 225 000 et le reste a été laissé aux membres de la famille.

L’affaire a été révélée au grand jour après les cérémonies d’inhumation de la défunte. Il s’agissait d’une patiente qui a rendu l’âme suite à son hospitalisation au service de réanimation. La dépouille avait été confisquée en attendant le remboursement par la famille du montant de 1 285 000 Fcfa que les soins ont coûté. Le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) réclame juste le remboursement de la somme. Pour l’heure, l’affaire est renvoyée pour le 5 août.