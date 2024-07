Armement en Europe: une arme spéciale testée sur un blindé

Soldats britanniques (PHOTO : Reuters / Ints Kalnins)

La guerre en Ukraine a propulsé l’Europe dans une nouvelle ère d’innovation militaire. Alors que les champs de bataille résonnent encore du fracas des armes conventionnelles, une révolution silencieuse se prépare dans les laboratoires et les centres de recherche du Vieux Continent. Face à la menace croissante des drones et à la sophistication des systèmes électroniques adverses, les nations européennes, en particulier le Royaume-Uni, intensifient leurs efforts pour développer des technologies de pointe capables de redéfinir les règles du jeu stratégique.

Le laser, nouvelle frontière de la défense terrestre

Dans cette course à l’armement high-tech, le Royaume-Uni vient de franchir une étape cruciale. Pour la première fois, une arme laser de haute puissance a été testée avec succès sur un véhicule blindé Wolfhound de la British Army. Cette prouesse technologique, réalisée sur le champ de tir du Laboratoire des sciences et technologies de la défense (Dstl) à Porton Down, marque un tournant dans la défense terrestre. Le système, capable de neutraliser des cibles à plus d’un kilomètre de distance, promet de révolutionner la protection des forces au sol.

Développé par Raytheon UK, ce système d’arme laser à haute énergie (HELWS) se distingue par sa polyvalence et sa facilité d’utilisation. Conçu pour abattre les drones de classe 1, il s’intègre aisément aux systèmes de défense aérienne existants. Sa portabilité et sa simplicité d’utilisation – deux personnes suffisent pour le déployer après seulement deux semaines de formation – en font un atout majeur pour les unités mobiles. C’est comme si chaque véhicule blindé pouvait désormais emporter avec lui sa propre bulle de protection anti-aérienne, capable de faire fondre les menaces comme neige au soleil.

L’arsenal électromagnétique s’étoffe

Mais le laser n’est pas la seule corde à l’arc britannique. Le ministère de la Défense mise également sur les armes à énergie dirigée par radiofréquence (RFDEW). Ces dispositifs, capables d’émettre de puissantes ondes électromagnétiques, promettent de transformer les circuits électroniques ennemis en presse-papiers inutiles. Imaginez un essaim de drones high-tech réduit à l’état de jouets inertes pour quelques centimes d’euros – c’est la promesse de cette technologie développée par Thales UK.

Cette diversification de l’arsenal électromagnétique britannique s’inscrit dans une stratégie plus large visant à contrer les menaces émergentes. Du système laser DragonFire, destiné à équiper les navires de la Royal Navy, aux expérimentations terrestres, le Royaume-Uni cherche à couvrir tous les angles. C’est comme si le pays se dotait d’un bouclier invisible, capable de repousser aussi bien les menaces venues du ciel que celles rampant au sol.

Cependant, le chemin vers un déploiement opérationnel à grande échelle reste semé d’embûches. L’expérience américaine avec ses blindés Stryker équipés de lasers montre les défis techniques à surmonter, notamment en termes de dissipation thermique et de résistance aux conditions de combat. La guerre en Ukraine sert de laboratoire grandeur nature, rappelant l’urgence d’innover tout en soulignant les limites des technologies actuelles.

L’Europe se trouve ainsi à la croisée des chemins. D’un côté, la promesse d’une défense révolutionnaire, capable de neutraliser les menaces à la vitesse de la lumière et pour un coût dérisoire. De l’autre, les réalités du terrain, qui imposent robustesse et fiabilité. Dans cette course contre la montre, le Royaume-Uni semble avoir pris une longueur d’avance, mais la partie est loin d’être jouée. À mesure que ces technologies mûrissent, c’est tout l’équilibre des forces sur le continent qui pourrait être redéfini, ouvrant la voie à une nouvelle ère de la défense européenne.