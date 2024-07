Armement: la France s’associe à un autre pays pour un véhicule exceptionnel 

Armée belge (photo Belga)

Le partenariat stratégique entre la France et la Belgique connaît une nouvelle avancée. En effet, les deux nations viennent de signer un nouveau contrat, qui fait suite à la vente du Griffon (pour l’infanterie), le Jaguar (pour la cavalerie) et le Camion CAESAr. De quoi confirmer les liens de plus en plus forts entre Paris et Bruxelles.

Ce contrat a été signé dans le cadre du partenariat stratégique CaMo (Capacité Motorisée), entériné entre les deux pays. Cette nouvelle collaboration concerne cette fois-ci élargie à l’arme du Génie. Une information confirmée par les communicants de l’armée de Terre de la défense belge, directement sur leurs plateformes de réseaux sociaux, qui ont, par la même occasion, fourni un peu plus d’informations.

Publicité

Nouveau partenariat CaMo entre la France et la Belgique

Dans ce communiqué de presse, la défense belge affirme que les deux nations, représentées par le commandant de la composante Terre de l’armée belge, le général Jean-Pol Baugnée, et son homologue français, le général Pierre Schill, ont fait l’acquisition commune de l’Engin du Génie de Combat. Il s’agit d’un moyen d’appui au combat, qui devra remplacer certains des engins.

Pour arriver à proposer du matériel qualitatif, plusieurs entreprises se sont associées, dont CNIM Systèmes industriels, Texelis et KNDS France. Ce groupement de sociétés a réussi à proposer un véhicule, baptisé Auroch, qui sert à aménager les terrains. Un véhicule de type 8×8 qui est en mesure de fournir aux forces armées engagées sur le terrain, un appui à la manœuvre.

Les premières livraisons, attendues pour 2030

Ce véhicule, véritable réussite, allie vitesse et capacités de dégagement d’obstacles. Équipé d’une mitrailleuse de 7.62 mm, il dispose aussi d’un moteur de 600 chevaux. Capable d’atteindre les 80 km/h, il pèse 28 tonnes. Les premières livraisons de ces véhicules sont attendues pour 2030. D’ici là, les forces militaires belges, notamment, continueront d’utiliser le Char Pionnier, qui sera ensuite peu à peu remplacé.