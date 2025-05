Ukraine: la France et 3 alliés augmentent la pression sur la Russie, Moscou dénonce

Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin. (Photo: Reuters)

La guerre en Ukraine, désormais en cours depuis plusieurs mois, a laissé des cicatrices profondes dans tous les camps impliqués. Les pertes humaines et matérielles se comptent par milliers, et l’impact sur les populations civiles est dramatique. Alors que la situation reste tendue, les alliés de l’Ukraine, dont les États-Unis et plusieurs dirigeants européens, ont proposé une trêve de 30 jours pour initier un cessez-le-feu complet et inconditionnel. Cependant, cette initiative rencontre une réaction sévère de la Russie, qui considère cette proposition comme une confrontation.

Ce samedi, Emmanuel Macron, accompagné de Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk, a exprimé un soutien fort à l’Ukraine en arrivant à Kiev, où ils ont proposé un cessez-le-feu de 30 jours. Ce projet, soutenu par les États-Unis, se veut un premier pas vers une paix durable. Selon le président français, cette trêve doit être « inconditionnelle« , un principe qu’il juge essentiel, puisque l’Ukraine elle-même a accepté cette proposition sans poser de conditions préalables. Cette démarche vise à mettre un terme à la violence et à initier des négociations pour une paix plus robuste. Macron a également évoqué la possibilité d’une forme de « réassurance » pour soutenir l’Ukraine si le cessez-le-feu était accepté, sans toutefois préciser les modalités exactes, notamment en ce qui concerne un éventuel déploiement de troupes françaises de maintien de la paix.

Publicité

Le Kremlin dénonce …

Cependant, cette initiative n’a pas tardé à susciter des réactions du côté russe. Le Kremlin a dénoncé l’attitude des Européens, la qualifiant de « confrontation » plutôt que d’efforts sincères pour restaurer des relations avec la Russie. Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a fait part de son mécontentement concernant les déclarations contradictoires provenant de l’Europe. De son côté, Friedrich Merz, chancelier allemand, a rappelé que la Russie était la seule responsable de ce conflit et a promis de continuer à défendre l’Ukraine tout en augmentant la pression sur Moscou si cette proposition de trêve venait à échouer.