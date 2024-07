Armement : la France va déployer des drones dans cette région

MQ-9 Reaper (Photo DR)

Alors que le monde traverse une période de tensions géopolitiques croissantes, marquée notamment par le conflit en Ukraine et les rivalités entre grandes puissances, la France renforce sa présence militaire dans l’océan Indien. Cette vaste étendue maritime, couvrant près de 24 millions de kilomètres carrés, devient le théâtre d’une compétition stratégique accrue entre les nations. Les ingérences russes et chinoises s’y font de plus en plus pressantes, tandis que des menaces telles que la piraterie, le narcotrafic et la montée de l’islamisme radical dans certaines zones côtières africaines complexifient la donne sécuritaire régionale.

Face à ces défis, l’Hexagone a décidé de muscler son dispositif militaire dans la zone sud de l’océan Indien, avec un accent particulier mis sur les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI). Cette décision s’inscrit dans une volonté plus large de renforcer les capacités des forces de souveraineté françaises outre-mer, après des années de restrictions budgétaires qui ont considérablement affaibli leur potentiel opérationnel.

Le général François-Xavier Mabin, de l’État-major des armées, a récemment dévoilé les contours de ce plan ambitieux lors d’une audition au Sénat. L’un des points saillants de cette stratégie est l’introduction prochaine de drones de surveillance dans la région. À partir de 2025, les nouveaux Patrouilleurs outre-mer (POM) « Auguste Techer » et « Félix Éboué » seront équipés pour déployer des drones aériens, offrant ainsi une capacité de reconnaissance étendue et flexible.

Mais ce n’est pas tout. La base aérienne 181 « Lieutenant Roland Garros » à La Réunion va connaître une modernisation significative, lui permettant d’accueillir ponctuellement des drones MALE de type Reaper. Ces engins, véritables sentinelles du ciel, pourront scruter de vastes étendues maritimes, renforçant considérablement les capacités de surveillance et de renseignement des FAZSOI.

Cette montée en puissance technologique s’accompagne d’un renforcement humain. Les effectifs des FAZSOI devraient augmenter de 13% d’ici 2030, passant de 2000 à 2360 militaires. Cette hausse bénéficiera notamment au 2e Régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine et au 5e Régiment Étranger, anciennement connu sous le nom de Détachement de la Légion étrangère de Mayotte.

L’arrivée de ces nouvelles technologies et le renforcement des effectifs s’apparentent à une véritable cure de jouvence pour les forces françaises dans la région. C’est comme si un athlète, après des années de régime strict, retrouvait enfin une alimentation équilibrée et un entraînement adapté pour renouer avec ses performances passées.

Cependant, ce renforcement ne se limite pas au déploiement de drones. Les FAZSOI bénéficieront également de l’arrivée de deux hélicoptères de manœuvre Cougar en 2028, renforçant ainsi leur capacité d’intervention rapide et polyvalente. De plus, des investissements conséquents dans les infrastructures sont prévus : plus de 180 millions d’euros pour La Réunion et environ 50 millions pour Mayotte.

Cette stratégie de renforcement soulève néanmoins des questions sur la perception qu’en auront les autres acteurs régionaux. Comment la Chine et la Russie, déjà actives dans la zone, réagiront-elles à ce regain d’intérêt français ? Les nations riveraines y verront-elles une opportunité de coopération accrue ou une potentielle source de tensions ?

En conclusion, le déploiement de drones et le renforcement global des capacités militaires françaises dans l’océan Indien marquent un tournant stratégique. Cette évolution témoigne de la volonté de la France de maintenir son influence et de protéger ses intérêts dans une région devenue un échiquier géopolitique majeur. L’efficacité de cette nouvelle approche et son impact sur l’équilibre régional restent à observer dans les années à venir, mais une chose est sûre : la France entend bien rester un acteur incontournable dans cette partie du monde.