Les exportations d’armes allemandes ont connu une expansion notable au cours du premier semestre de 2024, marquée par une augmentation significative des livraisons vers plusieurs destinations stratégiques. Cette croissance intervient dans un contexte international tendu, où la demande pour des équipements militaires reste soutenue malgré les appels à la retenue.

Entre janvier et juin 2024, l’Allemagne a approuvé des exportations d’armements pour une valeur totale d’au moins 7,48 milliards d’euros, selon les données récentes fournies par le ministère de l’Économie en réponse à une demande d’information parlementaire. Comparé à la même période l’an dernier, cela représente une augmentation d’environ 30 %, soulignant ainsi une tendance à la hausse continue.

Cette augmentation est largement attribuée à l’augmentation des ventes d’armes à l’Ukraine, qui a reçu environ 65 % de ces exportations, soit environ 4,88 milliards d’euros. L’Allemagne, en soutenant activement l’effort de défense de l’Ukraine face à l’agression russe, renforce ainsi ses liens militaires avec ce pays depuis le début du conflit.

Outre l’Ukraine, l’Arabie saoudite a marqué une présence significative parmi les principaux destinataires des exportations d’armes allemandes, recevant pour la première fois depuis longtemps des importations évaluées à 132 millions d’euros. Singapour, l’Inde et le Qatar ont également figuré dans le top 5, avec des importations respectives de 1 milliard d’euros, 153 millions d’euros et 100 millions d’euros.

Cependant, cette expansion des exportations d’armes n’est pas sans controverse. Sevim Dağdelen, députée du parti Alliance Sahra Wagenknecht, a vivement critiqué cette politique, déplorant une augmentation significative des ventes d’armes vers des zones de conflit et de crise. Elle a exprimé des réserves quant à la conformité de ces actions avec les engagements électoraux des partis au pouvoir, soulignant la nécessité d’une plus grande transparence et d’un débat public approfondi sur cette question.