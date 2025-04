Maghreb : un joyau bientôt inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ?

L’Algérie poursuit ses efforts pour préserver et promouvoir son riche patrimoine culturel. Cette fois, le pays a officiellement soumis un dossier à l’UNESCO pour l’inscription de « l’art de l’ornementation avec des bijoux en argent émaillé dans l’habillement féminin de la région kabyle : fabrication, confection et port » sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à protéger les savoir-faire ancestraux et à valoriser l’identité culturelle algérienne sur la scène internationale.

La bijouterie kabyle, avec ses motifs géométriques colorés et ses techniques de fabrication raffinées, constitue un élément central de l’identité culturelle berbère. Fabriqués à la main à partir d’argent et d’émaux aux teintes vives, ces bijoux sont bien plus que de simples ornements. Ils racontent l’histoire des générations qui les ont façonnés, transmis et portés fièrement à travers les âges. Chaque pièce, qu’il s’agisse de fibules, de bracelets ou de colliers, est le fruit d’un savoir-faire artisanal transmis de maître à apprenti, un art menacé par la modernisation et la raréfaction des artisans traditionnels.

Publicité

La démarche d’inscription à l’UNESCO a mobilisé une large coalition d’acteurs culturels en Algérie, sous la coordination du Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire (CNRPAH). Chercheurs, artisans, institutions culturelles, musées et associations ont uni leurs forces pour documenter et défendre ce patrimoine inestimable avant la date limite du 31 mars dernier. L’Algérie a déjà obtenu plusieurs succès dans l’inscription de ses traditions à l’UNESCO, notamment le diwan, la fantasia, la musique raï ou encore le couscous en tant qu’élément du patrimoine partagé.

L’inscription de la bijouterie kabyle viendrait enrichir cette liste et garantir une reconnaissance mondiale à cet art ancestral. Au-delà du prestige que représente une inscription à l’UNESCO, cette démarche vise aussi à sensibiliser aux défis de la préservation du patrimoine immatériel. La transmission des savoir-faire traditionnels devient de plus en plus difficile à mesure que les modes de vie évoluent et que les artisans se font plus rares. Une reconnaissance mondiale permettrait non seulement de préserver ces techniques, mais aussi de stimuler un intérêt renouvelé pour l’artisanat local, notamment chez les jeunes générations.