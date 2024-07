Bénin : Natitingou a accueilli les Championnats nationaux de Speed Skating

Au cours du week-end écoulé (samedi 27 et dimanche 28 juillet 2024), la ville de Natitingou a accueilli les Championnats nationaux de Speed Skating. Il s’agit en effet de la 10eme édition de ces Championnats nationaux. A l’issue de ce spectacle auquel la population de cité de Nanto a assisté, plusieurs athlètes se sont démarqués.

Le patron de cette discipline sportive au Bénin n’a pas manqué d’expliquer les raisons qui ont motivé le choix de cette commune de l’Atacora pour cette activité. « L’organisation de la 10ème édition Championnats nationaux de Speed Skating à Natitingou s’inscrit dans la vision globale du global du comité exécutif de la Fédération Béninoise de Roller Sport à promouvoir et à développer la pratique de ce sport dans tous les départements du Bénin. Dans cette perspective, c’est au tour de l’Atacora d’abriter les championnats nationaux après le Littoral, l’Ouémé et le Borgou », a expliqué Président de la Fédération Béninoise de Roller Sports Marius Tchibozo.

A l’issue de la compétition qui s’est déroulée sur la voie Inter-Etat qui se trouve entre le carrefour ciné BOPECI et le carrefour Général Mathieu Kérékou de Natitingou, les athlètes méritant ont été distingués. La médaille d’or est revenue à la quadruple championne d’Afrique Demba Diallo Rawdath suite à l’épreuve du 100m. Chez les Dames, dans la catégorie Mini, la médaille d’or a été décernée à Jekinnou Aïcha. Elle est suivie de Tchibozo Claudia et Tchibozo Syrnel. Ces deux athlètes ont respectivement eu la médaille d’argent et de bronze. Chez les Hommes par contre, c’est Amoussou Ibrahim qui arrache la médaille d’or. Guégni Gloire et Yarou Dylane ont reçu quant à eux la médaille d’argent et de bronze.

Dans la catégorie Cadet Dame, la première place est occupée par Guégni Syntiche, la deuxième par Tohoundji Erica et la troisième par Amidou Touré Moufidath. Chez les Hommes, l’inévitable Akotenou Prince dame le pion à Houngue Élie et Tiamiyou Imdad. Enfin dans la catégorie Élite, Demba Diallo Rawdath quadruple championne d’Afrique fait respecter la hiérarchie et décroche l’or devant Agbossou Gloria et Chakran Nawarath. En ce qui concerne les Hommes, Domanou Jorys déjoue les pronostics et s’offre l’or au détriment de Demba Diallo Mohamed (2e) Gbohounka Nelis (3e).

Pour le Directeur Technique National de la Fédération Béninoise de Roller Sports, ces championnats nationaux ont eu le mérite de révéler les performances de plusieurs athlètes. Cette compétition, selon lui, permet également de détecter des talents pour la sélection nationale pour les prochaines échéances.