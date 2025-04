Bénin : L’ANM appelle les consommateurs à la vigilance sur les marchés

Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Photo : Présidence Bénin

Malgré les nombreuses descentes de l’agence nationale de métrologie et de contrôle qualité sur les marché et dans les unités de commerce au Bénin, l’utilisation d’instruments de mesure hors normes au Bénin est toujours d’actualité. Pourtant la loi est sans équivoque à ce sujet. Qu’il s’agisse des balances, des pèse-poids, des pompes à carburant, les commerçants béninois ne font pas certifier leurs instruments de mesure au niveau de l’agence dédié à cet effet. Ceci au mépris de la loi qui prévoit pourtant une amende de 100 millions et la prison pour tout contrevenant.



Intervenant sur l’émission 5/7 Matin de la Srtb, le chargé de communication de l’ANM

Abdel Madjid Adélakoun, a déclaré que l’intensification des activités de contrôle inopiné découle de la ferme volonté du gouvernement, à travers la ministre de l’Industrie et du Commerce, qui a demandé de renforcer davantage ce qui se fait déjà. Notre activité est régie par le décret n°86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Les articles 8 et 12 disposent que « tout instrument de mesure doit subir la vérification primitive avant sa première mise en service et la vérification périodique lorsqu’il est déjà utilisé dans les transactions commerciales ». Autrement dit, lorsque vous possédez une poissonnerie et que vous souhaitez vendre du poisson aux consommateurs, vous avez l’obligation d’acheter une balance et de la faire vérifier et certifier par les services de l’Anm avant sa première mise en service. Il ne s’agit pas d’acheter une balance, de commencer à vendre, puis d’attendre que l’Anm vienne la vérifier. Vous devez vous adresser aux services de l’Anm afin de la faire contrôler pour qu’elle soit déclarée conforme ou non conforme aux normes métrologiques.

Mais force est de constater que sur le marché les choses ne se passent pas ainsi. C’est pourquoi l’ANM demande aux usagers de vérifier sa vignette sur les instruments de mesure avant de se laisser servir. « Lorsque la balance est conforme, l’Anm appose une vignette verte valable un an. Après un an, vous devez la soumettre à une nouvelle vérification, appelée vérification périodique. Si l’instrument est déclaré non conforme, nous apposons une vignette rouge et nous procédons au retrait de cet instrument, car nous ne pouvons pas être certains qu’il ne sera pas utilisé malgré sa non-conformité ».