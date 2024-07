Bénin – Niger: un pas significatif vers la réconciliation

Photo montage : LNT

Les tensions qui ont caractérisé les relations entre le Bénin et le Niger ces derniers mois semblent s’apaiser progressivement. Après une période marquée par des mesures et contre-mesures de part et d’autre, une lueur d’espoir apparaît à l’horizon. En effet, dans la journée d’hier, une délégation nigérienne a foulé le sol béninois pour des échanges avec les autorités dont le numéro un béninois.



La mission de médiation menée par les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yayi semble avoir insufflé une nouvelle dynamique dans ce processus de normalisation des relations entre les deux pays frères. Cette initiative diplomatique a ouvert la voie à un dialogue constructif entre les deux nations qui partagent une histoire commune depuis des lustres.

Ce mercredi 24 juillet 2024, un pas significatif vers la réconciliation a été franchi. Une délégation nigérienne de haut niveau, conduite par le général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur et membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp), est arrivée à Cotonou. Cette visite marque un tournant dans les relations bilatérales, étant la première du genre depuis le début de la crise il y a plusieurs mois.

La délégation nigérienne a été reçue au palais présidentiel par le chef de l’État béninois, Patrice Talon. L’entretien, qui a duré près de deux heures, s’est déroulé en présence des anciens présidents Soglo et Yayi, ainsi que de hauts responsables gouvernementaux béninois. Cette rencontre au sommet témoigne de la volonté des deux parties de renouer le dialogue et de trouver une issue pacifique à leurs différends.

L’origine de cette avancée diplomatique remonte à la fin du mois de juin 2024, lorsque les anciens présidents béninois ont entrepris une mission de médiation au Niger. Leur visite les a menés à rencontrer le général Abdourahamane Tiani, président du Cnsp, ainsi que d’autres figures politiques nigériennes, dont les anciens présidents Salou Djibo et Ousmane Mahamame. Ces échanges ont abouti à la décision d’envoyer une délégation nigérienne à Cotonou pour poursuivre les discussions.

La présence de cette délégation sur le sol béninois représente un signal fort dans le processus de normalisation des relations entre les deux pays. Elle répond à l’invitation formulée lors de la mission de médiation et démontre la volonté du gouvernement nigérien de s’engager dans un dialogue constructif.

Bien que cette rencontre marque une avancée significative, il reste encore du chemin à parcourir pour résoudre complètement les différends entre les deux nations. Les discussions à venir devront aborder les points de friction et trouver des solutions durables qui satisfassent les intérêts des deux parties. Vivement que de bonnes nouvelles tombent dans les prochaines heures