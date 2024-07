Bénin : Un directeur et plusieurs enseignants du primaire sanctionnés

Dans le département de la Donga et plus précisément dans la circonscription scolaire de Djougou 2, le ministre de l’Enseignement maternel et Primaire, Salimane Karimou a sanctionné un directeur pour légèreté. Il a été relevé de ses fonctions pour avoir empêché un candidat au Certificat d’étude primaire (Cep) session juin 2024 de participer à l’examen. A en croire les instructions données au directeur Départemental, un membre de l’unité pédagogique sera désigné pour le remplacer.

Le directeur mis en cause a confisqué la carte d’identité de l’écolier parce que ce dernier n’avait pas pu payer la totalité des frais de dossier qui avaient été fixés à 5000 francs. Ce montant a été fixé par ce directeur indélicat alors que le ministre de l’enseignement primaire à travers une note de Service N°2267/MEMP/DC/SGM/SP du 06 novembre 2017, relative aux frais de dossier de candidature au Certificat d’études primaires (CEP) avait fixé les frais à 1500 francs.

Dans les détails, cette somme en répartie en trois parties : 200f pour les frais de relevé de notes ; 500f pour les frais d’inscription et 800f pour les frais d’établissement de la carte scolaire. Dans le département du Mono, le ministre de l’Enseignement maternel et Primaire, Salimane Karimou a également prononcé la suspension de trois enseignants. A en croire cette décision parvenue à notre rédaction, ces enseignants précédemment en service dans le département du Mono se sont irrégulièrement absentés de leurs postes de travail. C’est la raison qui motive leur suspension selon les précisions apportées par la décision.