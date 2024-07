Bill Gates: son ex-employé Steve Ballmer est désormais plus riche que lui

Steve Ballmer. Photo: Michael Cohen | Getty Images | The New York Times

Dans le monde des grandes fortunes et des géants technologiques, une récente évolution a captivé l’attention : Steve Ballmer, l’ancien CEO de Microsoft, a atteint un nouveau sommet financier, surpassant même son ancien collègue et cofondateur, Bill Gates. Cette transformation spectaculaire positionne désormais Ballmer comme le sixième homme le plus riche de la planète, selon les dernières estimations de Bloomberg.

Steve Ballmer a dirigé Microsoft de 2000 à 2014, marquant une période cruciale de croissance pour l’entreprise. En 2014, il est devenu le principal actionnaire de Microsoft, consolidant ainsi sa position dans le monde de la haute finance. Aujourd’hui, sa fortune est évaluée à 157,2 milliards de dollars, principalement attribuée à ses participations dans Microsoft, qui représentent environ 90 % de son patrimoine.

Cette ascension fulgurante est largement soutenue par la performance exceptionnelle de l’action Microsoft sur les marchés, notamment grâce aux avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Au cours de l’année écoulée, l’action a grimpé de 21 %, propulsant ainsi Ballmer vers le sommet des milliardaires mondiaux.

En revanche, Bill Gates, le légendaire cofondateur de Microsoft, voit sa fortune actuelle estimée à 156,7 milliards de dollars. Bien que légèrement inférieure à celle de Ballmer, la richesse de Gates est plus diversifiée grâce à ses investissements dans divers secteurs. Par ailleurs, Gates est célèbre pour ses engagements philanthropiques massifs, ayant donné plusieurs milliards de dollars à travers la Fondation Gates, une organisation caritative de renommée mondiale.

Malgré une fondation à moindre échelle, Steve Ballmer participe également à des initiatives philanthropiques. Il est important de préciser que Steve Ballmer a rejoint Microsoft, la société fondée par Bill en 1980. Il a été ancien assistant du milliardaire Bill Gates avant de diriger l’entreprise deux décennies plus tard.