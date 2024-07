Maghreb: 2000 emplois en Italie pour ces ressortissants

Au Maghreb, un accord majeur a été conclu, prévoyant la création de 2000 postes pour les jeunes au cours des trois prochaines années. Cette initiative découle d’une collaboration étroite entre diverses institutions maghrébines et italiennes, marquant un tournant prometteur pour l’emploi des jeunes dans le Maghreb.

En effet, l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), l’agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP), ainsi que l’association italienne de bâtiment et des travaux publics et l’association Italienne Elis, sont les principales parties prenantes de cette convention cadre. Signée à Tunis, cette entente symbolise un pont entre les compétences tunisiennes et les besoins du marché italien.

Abdelkader Jemali, chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, a précisé lors de la cérémonie de signature que le processus de recrutement serait échelonné sur trois ans. Dès cette année, 400 jeunes spécialisés seront intégrés, suivis de 800 autres en 2025 et en 2026. Un appel d’offres spécifique sera lancé prochainement pour sélectionner les candidats éligibles, âgés de 18 à 34 ans et déjà inscrits dans les bureaux d’emploi.

En plus de l’opportunité d’emploi, ces jeunes bénéficieront d’une formation de trois mois couvrant la langue et la culture italiennes, la sécurité professionnelle, et les législations du travail en Italie. Une allocation mensuelle de 340 dinars tunisiens leur sera également attribuée pendant la durée de cette formation.

L’engagement ne se limite pas à la formation et au recrutement. Jemali a ajouté que les entreprises italiennes couvriraient les frais médicaux, de voyage, d’hébergement et d’accompagnement des jeunes travailleurs, assurant ainsi un cadre de transition et d’intégration complet.

Le président de l’association italienne du bâtiment a souligné l’importance de cette initiative, la qualifiant d’opportunité idéale pour sécuriser un avenir professionnel stable pour les jeunes Tunisiens tout en enrichissant les entreprises italiennes de leur savoir-faire. La cérémonie a vu la présence de plusieurs dignitaires, y compris l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, le représentant de l’Union Européenne, et le chef de la mission de l’organisation internationale pour les migrations en Tunisie, renforçant l’importance de cet accord.

Cette collaboration illustre parfaitement comment le partenariat international peut être une solution viable au chômage des jeunes dans le Maghreb, tout en répondant aux besoins spécifiques des industries européennes, créant ainsi un bénéfice mutuel pour toutes les parties impliquées.