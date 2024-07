Côte d’Ivoire: le showbiz en deuil, Gros Bedel est décédé

Photo : DR

Ce mardi 2 juillet 2024 restera gravé dans les mémoires des amateurs de musique ivoirienne. Les réseaux sociaux ont été inondés par une nouvelle aussi triste qu’inattendue : Ahoua Blétchi Noël, plus connu sous le nom de « Gros Bedel », a tiré sa révérence. Figure emblématique du showbiz ivoirien, il laisse derrière lui un héritage artistique indélébile.

« Gros Bedel » était bien plus qu’un simple nom de scène. Manager et producteur de talent, il a joué un rôle crucial dans la promotion et le développement de nombreux artistes en Côte d’Ivoire. Sa capacité à découvrir et à propulser de nouveaux talents a profondément marqué le paysage culturel ivoirien.

Son surnom, « Gros Bedel », trouve son origine dans une anecdote qu’il racontait souvent. Après une session d’enregistrement mémorable, il décida d’adopter ce pseudonyme singulier. « Je me souviens qu’il enregistrait son single « Zrôpôtô ». Après une session en studio, il m’a rejoint à la boîte de nuit Le ‘New Ice’ où je travaillais à l’époque. Il a voulu me faire écouter son nouveau morceau. Dès les premières notes, j’entends : « Le Gros Bedel » sur le beat. Je lui ai donné une tape amicale dans le dos et je lui ai dit : ‘il faut enlever cette partie où tu dis Le Gros Bedel’. Arafat a répondu : ‘Le Vié, laisse, tu vas mousser et prendre tes points avec ça, tu vas voir’. Je n’étais pas d’accord, mais avant que je ne m’en rende compte, la chanson était déjà diffusée sur Ivoire Mix Dj, et il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Le pseudo était adopté.«

La disparition de « Gros Bedel » laisse un vide immense dans le cœur de ses proches et de la communauté artistique qu’il a tant inspirée et soutenue. Ses collaborations fructueuses avec de nombreux talents émergents ont contribué à enrichir le patrimoine musical ivoirien. Sa passion, son dévouement et sa vision ont fait de lui une référence incontestée du showbiz local.

Au-delà de son rôle de découvreur de talents, « Gros Bedel » restera dans les mémoires comme un homme généreux et bienveillant, toujours prêt à soutenir et à encourager ceux qui croisaient sa route.