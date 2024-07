Crise Bénin – Niger: Soglo et Yayi optimistes après la rencontre avec Talon

Photo : DR

Comme annoncé, les anciens présidents béninois ont eu un tête-à-tête ce lundi 1er juillet avec l’actuel patron de la Marina. Selon les informations rapportées par Bip Radio, les trois personnalités ont échangé pendant une heure de temps environ avant de se séparer. Par le canal d’un communiqué de la cellule de communication des deux anciens présidents, le but de la rencontre a été dévoilé sans trop de détails. On retiendra notamment de ce document très bref, qu’il a été question entre les trois hommes du sujet du Niger.

« Le président de la République du Bénin et les anciens présidents ont convenu au cours de l’audience des diligences à mener pour un rétablissement rapide du dialogue souhaité par toutes les parties. Les deux présidents saluent la volonté des deux parties à voir les choses évoluer pour le bonheur de nos deux peuples », a indiqué le communiqué de la cellule de communication des deux anciens présidents du Bénin.

Rappelons que cette rencontre survient après les échanges qu’ils ont eus avec le président nigérien il y a quelques jours. Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonnée Soglo avaient été reçus par l’actuel homme fort de Niamey. Rien n’a filtré tout de même sur le contenu de leurs discussions. Depuis plusieurs mois désormais, le Niger et le Bénin ont engagé un terrible bras de fer. Ceci fait suite au coup d’état et la posture adoptée par la Cédeao.