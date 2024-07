Espace: ces manœuvres russes qui inquiètent l’occident

Photo d'illustration : DR

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine en 2022, les relations entre la Russie et les pays occidentaux se sont nettement détériorées. Cette escalade a conduit à une série de sanctions économiques et politiques contre la Russie, exacerbant les tensions sur la scène internationale et soulevant des inquiétudes quant à la possibilité d’un conflit mondial élargi. Dans ce contexte déjà chargé, les activités spatiales russes, notamment les manœuvres de certains de leurs engins orbitaux, sont devenues un sujet de préoccupation majeur pour l’Occident, craignant une possible militarisation de l’espace et ses implications pour la sécurité globale.

L’engin spatial russe Luch/Olymp K, lancé en 2014, a été au cœur de plusieurs incidents qui ont attiré l’attention internationale, en particulier lorsqu’il a effectué des manœuvres suspectes près du satellite franco-italien Athena-Fidus. Ces actions ont suscité des réactions, notamment de Florence Parly, alors ministre des Armées, qui avait affirmé la surveillance accrue de cet engin par la France, anticipant d’autres approches potentielles.

Publicité

Le comportement de Luch/Olymp K n’est pas isolé. Les satellites russes, y compris son successeur Luch/Olymp K2 lancé en mars 2023, ont été observés en train de se rapprocher dangereusement d’autres satellites commerciaux. Par exemple, Luch/Olymp K2 a été détecté à proximité des satellites Eutelsat, impliquant des manoeuvres qui pourraient être interprétées comme de l’espionnage ou du sabotage. Ces incidents ont eu lieu à diverses altitudes et sur différentes orbites, signalant une stratégie potentiellement plus vaste et plus préoccupante de la part de la Russie.

Ces activités ne sont pas sans conséquences. Selon le général Stéphane Mille, chef d’état-major de l’armée de l’Air & de l’Espace, le nombre de ces approches a considérablement augmenté, illustrant une tendance inquiétante dans la gestion des objets en orbite. Cette dynamique soulève des questions sur la sécurité des infrastructures spatiales vitales, non seulement pour la défense mais aussi pour les communications mondiales.

Les implications de ces manœuvres sont vastes. Le système russe Tobol, par exemple, serait capable de brouiller ou de désactiver les communications des satellites interceptés. Ces capacités montrent que les engins spatiaux comme Luch/Olymp peuvent jouer un rôle clé dans la guerre électronique, augmentant ainsi les risques de conflits dans l’espace qui pourraient avoir des répercussions terrestres.

Face à ces défis, l’Occident doit reconsidérer sa stratégie spatiale pour assurer la protection de ses intérêts. La surveillance et la défense contre les manœuvres hostiles deviennent cruciales pour prévenir une escalade qui pourrait transformer l’espace en un nouveau théâtre de guerre.

Publicité

Cet état de fait appelle à une réflexion stratégique sur la gestion des activités spatiales et sur les normes internationales régissant l’utilisation de l’espace. Sans une coopération internationale renforcée et des règles claires, la course aux armements dans l’espace pourrait s’intensifier, menant à un environnement où les conflits ne sont pas limités à la Terre, mais étendus à l’infinité de l’espace.