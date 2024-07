Donald Trump: vague de marques de soutien après la tentative d’assassinat

(Photo: Flickr/G. Skidmore/(CC BY-SA 2.0)

La tentative d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump a suscité une vague de soutien sans précédent parmi ses partisans. Cet événement tragique a rapidement été transformé en symbole de résilience et de détermination par les militants pro-Trump, qui ont multiplié les gestes de solidarité et adopté de nouveaux signes de ralliement.

Au cœur de la convention républicaine de Milwaukee, une atmosphère de ferveur et d’unité règne parmi les délégués et sympathisants du parti. Des accessoires inattendus sont devenus les emblèmes de ce mouvement de soutien : des pansements à l’oreille droite et des t-shirts arborant l’image de Trump, le poing levé.

Stacey Goodman, déléguée républicaine de l’Arizona, arbore fièrement un bandage à l’oreille droite, imitant celui porté par l’ancien président après l’attaque. Pour elle, ce geste va au-delà d’une simple marque de sympathie : « C’est un symbole d’unité et de soutien. Nous l’aimons, nous aimons sa famille et nous avons hâte qu’il soit de retour à la Maison Blanche », confie-t-elle à BFMTV.

Ce sentiment est partagé par Ray Michaels, également délégué de l’Arizona, qui lui porte également un pansement similaire. Il exprime une admiration presque mystique envers Trump : « S’il doit traverser quelque chose, nous voulons traverser quelque chose. Nous aimons, nous admirons, nous honorons ce qu’il a fait. Il est comme nos pères fondateurs ».

L’image de Trump, le poing levé, criant « Battons-nous » lors d’un rassemblement en Pennsylvanie juste après l’attentat, est rapidement devenue iconique. Cette scène est maintenant immortalisée sur des t-shirts vendus à la convention, rencontrant un succès fulgurant auprès des militants.

Lynne, une fervente supportrice, exprime son désir d’acquérir l’un de ces t-shirts : « Il a du sens pour moi, cela montre qu’il se bat pour nous ». Elle ajoute avec conviction : « ‘Battons-nous, battons-nous’, était son appel et je crois vraiment qu’il va faire du bon travail pour nous. Il l’a déjà fait auparavant et il doit juste remettre le pays en ordre à nouveau ».

La popularité de ces produits dérivés est telle que Kasey, vendeuse sur un stand de la convention, peine à maintenir les stocks : « C’est difficile de les garder en stock. C’est une grande réussite. Les gens veulent ce t-shirt parce qu’ils savent que c’était un moment historique, malheureusement ».

Charlie Kirk, un militant pro-Trump, va jusqu’à comparer l’ancien président à une figure historique française : « Ce t-shirt montre qu’on lui a tiré dessus et qu’il est toujours vivant. Il a l’opportunité de devenir une figure comme Charles de Gaulle ». Il poursuit en présentant la symbolique de résilience : « Même quand on se fait tirer dessus, on peut se relever et être encore plus fort que jamais. Cela symbolise l’esprit américain qui continue à se battre peu importe ce qu’ils nous font » .