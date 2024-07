Economie: la France en difficulté face à l’UE

La France, dans l’embarras. En effet, le pays est aujourd’hui dans une situation un peu particulière, marquée notamment pas des élections législatives anticipées sans réel vainqueur, la démission du gouvernement et surtout, des finances qui sont dans le rouge… Et la situation n’est visiblement pas prête de s’améliorer.

En effet, Paris a été aujourd’hui notifié que l’Union européenne, via la Commission européenne, a décidé de poursuivre la France pour “procédure de déficit excessif”. Les nombreux dérapages budgétaires auxquels fait face le pays pourraient coûter encore plus cher au gouvernement et aux Français, puisque Bruxelles se réserve le droit d’imposer au gouvernement français, une lourde amende.

Bientôt une amende pour Paris, à cause de sa mauvaise gestion financière ?

Cette amende serait calculée sur budget français et correspondrait à 0.1% de celui-ci. En somme, toutes les années où cette amende serait prononcée, Paris pourrait avoir à reverser à l’Union européenne, environ 2.5 milliards d’euros. Point rassurant pour Paris, jamais encore la Commission européenne n’a appliqué de telles sanctions. En revanche, certaines des aides espérées par Paris pourraient être bloquées.

Les règles en lien avec le déficit public avaient été stoppées lors de la période COVID, permettant ainsi aux États membres de pouvoir financer la crise et la reprise. Mais leur retour, signifié en 2023, place Paris face à ses ambitions. Pour espérer s’en sortir, le gouvernement français va ainsi devoir présenter à Bruxelles, un plan budgétaire structurel de quatre ans.

Un plan pluriannuel sera présenté à la Commission européenne

La mission principale de ce plan sera de permettre la réduction de son déficit public, de l’ordre de 0.5% de son PIB, chaque année, pour retourner à l’équilibre. Une mission qui s’annonce complexe. Entre l’instabilité politique et le besoin de soutenir sa croissance, le gouvernement va devoir piocher là où il le peut. À voir comment Emmanuel Macron et son futur Premier ministre décideront d’agir.