Russie : Trump apporte un soutien à Poutine et surprend l’Europe

Donald Trump ( Photo : AP)

L’image reste gravée : lors d’une précédente rencontre à la Maison Blanche, Donald Trump, alors en premier mandat, avait reçu Volodymyr Zelensky dans une posture pour le moins déséquilibrée. L’Ukrainien, fraîchement élu et en quête de reconnaissance sur la scène internationale, s’était retrouvé en face d’un président américain peu enclin à offrir une solidarité claire, multipliant les demandes en sous-main sur des affaires internes plutôt que de réaffirmer un appui inconditionnel à l’Ukraine. Ce moment avait marqué le début d’une dynamique complexe entre les deux hommes, où les calculs politiques semblaient primer sur les alliances traditionnelles.

Aujourd’hui, alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, ce souvenir revient en écho à la décision prise par Trump d’apporter publiquement son soutien à une proposition de Vladimir Poutine. Le président américain s’est prononcé pour une acceptation immédiate de l’offre russe de pourparlers directs, contredisant ainsi la ligne commune avancée par les dirigeants européens. Cette prise de position inattendue vient bousculer les équilibres diplomatiques établis au cours des derniers mois.

Publicité

Un revirement qui désoriente les alliés

Moins de 24 heures avant cette déclaration, Trump avait pourtant affiché une posture de coordination avec les Européens, appuyant la demande conjointe d’un cessez-le-feu d’une durée de trente jours avant toute négociation. Cette initiative impliquait la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne et l’Ukraine, réunies autour d’un objectif : geler temporairement les combats pour ouvrir une porte au dialogue. Mais ce consensus a rapidement volé en éclats lorsque Trump a changé de ton, publiant un message exhortant Kiev à engager sans attendre un dialogue direct avec Moscou.

Ce virage diplomatique a mis à mal la stratégie prônée par Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, qui insistent sur la nécessité d’un arrêt préalable des hostilités pour éviter que les pourparlers ne deviennent une simple manœuvre tactique russe. Les dirigeants européens continuent de dénoncer les frappes sur les civils et de plaider pour des conditions plus stables avant toute discussion sérieuse. De son côté, Zelensky a indiqué qu’il restait ouvert à une rencontre avec Poutine, mais uniquement après l’obtention d’un accord de cessez-le-feu, condition qu’il considère comme indispensable pour donner du crédit à toute initiative diplomatique.

Un désalignement stratégique à l’épreuve du terrain

La proposition de Vladimir Poutine d’ouvrir des négociations dès jeudi à Istanbul, sans conditions préalables, intervient dans un climat tendu où les lignes de front ne cessent d’évoluer. En soutenant cette approche, Trump semble privilégier une logique d’urgence, quitte à isoler Washington de ses partenaires habituels. Cette position relance aussi les interrogations sur la cohérence de la diplomatie américaine depuis le début de son second mandat.

Ce désaccord public reflète une fracture plus profonde entre une approche européenne prudente, centrée sur des garanties concrètes de sécurité, et une posture américaine plus transactionnelle. L’idée que les deux camps — ukrainien et russe — puissent “déterminer la faisabilité d’un accord” à travers une simple rencontre paraît, pour les Européens, insuffisante au regard du rapport de force militaire actuel et des précédents engagements non tenus par Moscou.

Publicité

L’initiative de Trump, bien qu’isolée, n’est pas sans conséquences. Elle brouille les cartes pour les négociateurs ukrainiens, fragilise l’image d’un soutien occidental uni et donne à Moscou une ouverture pour apparaître comme partie prenante d’un processus de paix, même en maintenant la pression sur le terrain. Reste à savoir si cette divergence marquera un tournant durable dans la coordination transatlantique ou si elle ne sera qu’un épisode supplémentaire dans la relation ambivalente entre Trump et le conflit ukrainien.