Elon Musk: panique aux USA autour d’un nouveau projet

Elon Musk n’en finit plus de faire parler de lui. Le milliardaire américain, après avoir racheté X (anciennement Twitter) ou envoyé des fusées en direction de la lune, avec SpaceX, ce dernier s’est ouvertement positionné en faveur de la réélection de Donald Trump. Depuis quelque temps, celui qui est né en Afrique du Sud ne cesse donc de faire parler de lui.

Récemment, c’est pour un projet bien différent qu’il a fait les gros titres. En effet, celui-ci tente d’accélérer sur son projet de “Gigafactory of Compute”. L’idée ? Développer un superordinateur xAI, pour avancer plus vite, plus fort, sur les questions en lien avec l’intelligence artificielle. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Pour le moment, des soucis légaux l’empêchent d’avancer.

Un projet important annoncé par Musk à Memphis

C’est du côté de Memphis, qu’Elon Musk souhaite créer ce superordinateur. Cette grande ville située dans le Tennessee offre de nombreux avantages. De superbes infrastructures, mais aussi à des ressources énergétiques peu onéreuses et surtout, la possibilité de construire et développer son projet, le plus rapidement possible. Un projet à plusieurs milliards de dollars.

Mais Elon Musk pourrait ne pas s’y retrouver. En effet, plusieurs membres du conseil municipal de la ville souhaitent que ce projet ne voit finalement pas le jour. Selon eux, ils ont été tenus à l’écart des négociations menées entre Elon Musk, ses équipes et certains représentants de la Chambre de commerce et de l’industrie. Une situation intenable selon ces élus, qui souhaitent donc que toute la lumière soit faite sur ce projet.

Craintes des locaux sur l’utilisation de leurs ressources énergétiques

Selon Pearl Walker, membre du conseil municipal, les locaux ont surtout peur de ce que pourrait faire Elon Musk de l’eau ou encore de l’électricité (et plus globalement des ressources énergétiques). Ceux-ci craignent en fait que le principal des ressources à disposition soit mis au service de cette nouvelle entreprise, de ces nouveaux locaux, plus qu’au service des habitants et citoyens qui vivent sur place.