En difficulté au sahel, la France se positionne en Afrique anglophone

Photo : Stoyan Nenov/Reuters

L’influence française en Afrique connaît des bouleversements majeurs. Après des décennies de présence militaire et diplomatique dans ses anciennes colonies du Sahel, l’Hexagone fait face à un rejet croissant. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont successivement exigé le départ des troupes françaises, accusant Paris d’inefficacité dans la lutte contre le terrorisme et d’ingérence dans leurs affaires intérieures. Cette série de revers ébranle la stratégie traditionnelle de la France dans la région et l’oblige à repenser son approche du continent.

Face à ce défi, la France semble adopter une nouvelle stratégie : renforcer sa présence économique en Afrique anglophone. Le Nigeria, géant démographique et économique du continent, en est l’illustration parfaite. Au premier trimestre 2024, la France est devenue le premier client du pays, détrônant l’Espagne et les États-Unis. Avec des importations s’élevant à 1,4 milliard de dollars, représentant 11,05% des exportations nigérianes, la France affirme sa position de partenaire commercial incontournable.

Cette percée française au Nigeria peut être comparée à un jeu d’échecs économique où Paris déplace astucieusement ses pions. En diversifiant ses partenaires commerciaux au-delà de ses alliés traditionnels d’Afrique francophone, la France cherche à maintenir son influence sur le continent tout en s’adaptant aux nouvelles réalités géopolitiques.

L’or noir nigérian coule désormais à flots vers les ports français. Les hydrocarbures représentent 88% des achats de l’Hexagone, transformant la relation commerciale en un véritable pipeline économique. Cette dépendance mutuelle crée un lien fort entre les deux nations, comparable à un mariage de raison dicté par les lois du marché.

Cependant, la France n’est pas seule à courtiser le Nigeria. La Chine, tel un dragon affamé, s’est hissée au rang de premier fournisseur du pays. L’Empire du Milieu, avec ses prix compétitifs et sa politique de visas moins restrictive, gagne du terrain face à une Europe perçue comme de plus en plus inaccessible.

Cette nouvelle donne économique soulève des questions sur l’avenir des relations franco-africaines. La France parviendra-t-elle à transformer ses succès commerciaux en influence politique durable ? Le renforcement des liens avec l’Afrique anglophone compensera-t-il les pertes d’influence dans le Sahel ?

L’évolution de la position française en Afrique ressemble à une partie de Monopoly à l’échelle continentale. Chassée de certaines cases historiques, la France place ses pions sur de nouvelles opportunités, cherchant à maximiser ses gains tout en minimisant les risques géopolitiques.

En conclusion, la France se trouve à un carrefour de son engagement africain. Confrontée à des défis sans précédent dans ses zones d’influence traditionnelles, elle réinvente sa présence sur le continent en misant sur des partenariats économiques diversifiés. Le succès de cette stratégie dépendra de sa capacité à naviguer dans les eaux tumultueuses de la géopolitique africaine, où les intérêts économiques se mêlent aux enjeux de sécurité et de soft power. L’Afrique, théâtre d’une compétition internationale accrue, reste plus que jamais au cœur des ambitions françaises, dessinant les contours d’une nouvelle ère dans les relations franco-africaines.