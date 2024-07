Forbes : deux Maghrébines dans un classement sur la mode

Photo de Rudy Issa sur Unsplash

Le magazine Forbes, renommé pour ses classements influents qui scrutent les tendances et les personnalités marquantes de divers secteurs, vient de dévoiler une nouvelle liste qui fait sensation dans le monde de la haute couture. Ce classement, qui met en lumière les innovateurs de la mode au Moyen-Orient, marque un tournant en reconnaissant l’excellence créative d’une région longtemps restée dans l’ombre des capitales traditionnelles du style.

Parmi les 40 créateurs distingués, deux Marocaines se sont hissées au firmament de cette constellation fashion : Sara Chraïbi et Selma Benomar. Leur présence dans ce palmarès aux côtés de figures emblématiques telles qu‘Elie Saab ou Tony Ward témoigne de l’émergence d’une nouvelle garde de stylistes maghrébins sur la scène internationale.

Publicité

Sara Chraïbi, architecte de formation, a su bâtir sa renommée en tissant des ponts entre tradition marocaine et modernité. Son approche, qu’elle qualifie d’ »Architecture Anatomique« , redessine les contours de la silhouette féminine avec une précision quasi mathématique. Depuis ses débuts remarqués aux Ateliers de Paris en 2012, Chraïbi a conquis les podiums les plus prestigieux, couronnant son ascension par une invitation à la très sélective Fashion Week Haute Couture de Paris.

De son côté, Selma Benomar a choisi de revisiter l’iconique caftan marocain. Basée aux Émirats arabes unis, cette créatrice insuffle une nouvelle vie à cet héritage vestimentaire millénaire. Ses créations sur mesure, prisées par les célébrités du monde arabe, incarnent une fusion audacieuse entre patrimoine et avant-garde.

Ce qui distingue ces deux créatrices, c’est leur capacité à transformer le riche héritage culturel marocain en un langage mode universel. Tels des alchimistes du tissu, elles subliment les techniques ancestrales pour créer des pièces qui résonnent avec les aspirations esthétiques contemporaines.

L’inclusion de Chraïbi et Benomar dans ce classement Forbes révèle une tendance de fond : l’industrie de la mode redécouvre les trésors créatifs du monde arabe. Cette reconnaissance arrive à point nommé, alors que le secteur du luxe cherche à se réinventer face aux défis de la durabilité et de l’inclusion culturelle.

Publicité

Le succès de ces deux Maghrébines illustre une tendance croissante de démocratisation et de diversification de la haute couture. Elles ouvrent la voie à une nouvelle génération de créateurs qui puisent dans leurs racines pour nourrir une vision cosmopolite de la mode. Leur reconnaissance par Forbes témoigne d’un changement de paradigme dans l’industrie, où les voix et les esthétiques issues de cultures traditionnellement sous-représentées gagnent enfin leur place sur la scène internationale.

Cependant, le chemin reste long pour le Maghreb. Avec 22 créateurs libanais sur les 40 nommés, le classement révèle encore un déséquilibre régional. Néanmoins, la percée de Chraïbi et Benomar pourrait bien être le prélude à une vague créative maghrébine qui ne demande qu’à déferler sur les podiums internationaux.

En définitive, ce classement Forbes ne se contente pas de célébrer des talents individuels ; il met en lumière une révolution silencieuse dans le monde de la mode. Les créateurs du Moyen-Orient et du Maghreb ne sont plus de simples spectateurs, mais des acteurs incontournables qui redéfinissent les codes du luxe et de l’élégance à l’échelle mondiale. Sara Chraïbi et Selma Benomar sont les porte-étendards de cette renaissance stylistique, prouvant que la mode peut être un puissant vecteur de dialogue interculturel et d’innovation.