France: ces 3 pays maghrébins dominent le classement des naturalisés en 2023

Photo d'illustration

Pour l’année 2023, la France a vu un nombre significatif de naturalisations, plaçant les ressortissants marocains en tête du classement. Selon les dernières données du ministère de l’Intérieur français, les Marocains ont obtenu un total de 8 017 naturalisations, malgré une légère baisse de 18,3 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre confirme la position prédominante des Marocains parmi les nationalités qui ont choisi de s’établir en France de manière permanente.

En suivant de près, les Algériens et les Tunisiens ont également figuré parmi les nationalités les plus naturalisées en France pour l’année 2023, bien que dans des proportions légèrement différentes. Ces chiffres reflètent une tendance continue où les ressortissants des pays du Maghreb montrent un intérêt soutenu pour la naturalisation française, malgré les fluctuations annuelles dans les chiffres.

En termes de délivrance de visas, la France a accordé un total de 2,4 millions de visas aux ressortissants des pays du Maghreb en 2023, couvrant une gamme de séjours allant du transit aux séjours de longue durée. Cependant, environ 16,6 % de ces demandes ont été rejetées, affectant principalement les demandeurs marocains, algériens et tunisiens.

Les statistiques montrent également que la majorité des demandes de visas pour la France proviennent des Marocains, des Algériens et des Tunisiens, représentant respectivement 52,4 %, 53,6 % et 57,1 % du total des demandes. Cette demande croissante reflète non seulement les liens historiques et culturels forts entre ces pays et la France, mais aussi les opportunités économiques et éducatives recherchées par les demandeurs.

En ce qui concerne les titres de séjour, bien que les Marocains aient vu une légère baisse de 6,6 % dans l’obtention de titres de séjour, les Algériens ont enregistré une augmentation de 9,1 % et les Tunisiens de 3,6 %. Cette variation dans l’attribution des titres de séjour souligne des dynamiques différentes au sein de chaque communauté quant à leur établissement et leur intégration en France.