France: expulsion d’un «imam radicalisé» sénégalais

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé mercredi l’expulsion imminente d’un imam sénégalais accusé de radicalisation. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le séparatisme et l’extrémisme religieux en France.

L’imam en question, basé dans le département de l’Aube, a été interpellé à son domicile aux premières heures de la matinée. Selon les autorités, il sera reconduit à la frontière via l’aéroport de Roissy dans la journée même. Cette rapidité d’action est rendue possible grâce aux nouvelles dispositions législatives, notamment la loi immigration et la loi contre le séparatisme, qui permettent désormais l’expulsion d’imams radicalisés en l’espace de 24 heures.

Les motifs de cette expulsion reposent sur le contenu des prêches de l’imam, jugés discriminatoires et contraires aux valeurs de la République. Darmanin a souligné que le religieux aurait notamment prôné la ségrégation des femmes, les encourageant à rester confinées chez elles. De plus, il aurait promu l’isolement communautaire en dissuadant les musulmans de se mêler aux non-musulmans.

Cette action gouvernementale s’inscrit dans une politique plus large visant à lutter contre la radicalisation et le séparatisme. Le ministre de l’Intérieur a réaffirmé sa position ferme, déclarant que les individus propageant de telles idées n’ont pas leur place sur le territoire français.

L’expulsion de cet imam soulève des questions sur l’équilibre entre la liberté de culte et la préservation des valeurs républicaines. Elle met également en lumière les défis auxquels font face les autorités françaises dans leur lutte contre l’extrémisme religieux, tout en respectant les principes démocratiques et les droits fondamentaux.