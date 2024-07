France : l’armée a un manque criard, voici ce qui est prévu

Armée française (Photo Shutterstock)

L’armée française fait face à une pénurie alarmante de munitions, un problème qui menace sa capacité opérationnelle dans l’éventualité d’un conflit prolongé. Les stocks actuels, jugés insuffisants pour soutenir une guerre de haute intensité, sont le résultat de décennies de sous-investissement et d’une planification inadaptée aux réalités géopolitiques contemporaines. Cette situation précaire, mise en lumière par le conflit en Ukraine, a sonné comme un réveil brutal pour les autorités militaires françaises. Alors que des efforts sont en cours pour augmenter la production et reconstituer les réserves, le défi est de taille et ne pourra être relevé du jour au lendemain. Ce manque criant de munitions n’est cependant que la partie émergée de l’iceberg des défis logistiques auxquels l’armée française est confrontée.

L’exercice Orion, vaste simulation d’un conflit majeur menée récemment par les forces françaises, a mis en lumière des faiblesses criantes dans la chaîne logistique militaire. Le général Yves Métayer, figure clé de l’état-major des armées, n’a pas mâché ses mots : face à un adversaire déterminé à perturber les flux logistiques, l’armée française s’est trouvée démunie. Cette révélation souligne l’urgence de repenser en profondeur l’autonomie logistique des unités de combat.

Le constat est sans appel : les capacités d’emport, notamment pour les unités terrestres de première ligne, sont largement insuffisantes. L’idée n’est plus seulement de maintenir des lignes d’approvisionnement, mais de projeter vers l’avant des stocks plus conséquents, garantissant une autonomie accrue en cas de rupture des lignes arrière. C’est un changement de paradigme radical par rapport aux engagements des trois dernières décennies, où la logistique était souvent considérée comme acquise.

Un plan ambitieux pour combler le retard

Face à ce défi, le ministère des Armées a dégainé un plan d’envergure : le programme « flotte logistique et tactique terrestre » (FTLT). Ce projet titanesque vise à acquérir jusqu’à 7000 nouveaux véhicules, avec une première tranche de 2080 camions à livrer d’ici 2030. C’est une véritable cure de jouvence pour le parc roulant de l’armée, dont l’obsolescence n’est plus à démontrer.

L’approche choisie est novatrice : plutôt que de confier l’ensemble du programme à un seul opérateur, chaque « incrément » fera l’objet d’une mise en concurrence spécifique. Cette stratégie permet une plus grande flexibilité, permettant d’adapter les acquisitions à l’évolution des besoins et des technologies. Le premier incrément a déjà été attribué à Arquus, ouvrant la voie à une compétition acharnée pour les tranches suivantes.

L’ampleur du projet est telle que la Direction générale de l’armement (DGA) a fixé des critères draconiens pour les potentiels candidats : un chiffre d’affaires minimum de 600 millions d’euros sur les trois dernières années et une capacité de production annuelle de 1000 camions. Ces exigences poussent les acteurs industriels à former des alliances stratégiques, redessinant potentiellement le paysage de l’industrie de défense française.

Vers une mobilisation des ressources civiles ?

Mais au-delà de ce plan d’acquisition, une réflexion plus profonde s’impose. L’exercice Orion a révélé une lacune inquiétante : les autorités françaises n’ont plus aucune visibilité sur les capacités de transport routier civil mobilisables en cas de crise majeure. Cette perte de connaissance, fruit d’années de négligence, pourrait s’avérer catastrophique en cas de conflit réel.

Le général Métayer plaide pour une réactivation urgente des mécanismes de recensement des flottes civiles. Il s’agit de renouer le lien entre le monde militaire et les entreprises de transport, afin de pouvoir compter sur ces ressources en cas de besoin. Cette approche, qui rappelle les dispositifs en vigueur jusqu’aux années 1990, souligne la nécessité d’une vision globale de la défense, intégrant pleinement les capacités du secteur privé.

Cette prise de conscience tardive illustre le chemin qui reste à parcourir pour adapter l’outil militaire français aux réalités du XXIe siècle. Entre renouvellement du matériel et réinvention des doctrines logistiques, l’armée française se trouve face à un défi colossal. La réussite de cette transformation conditionnera sa capacité à faire face aux menaces futures, dans un monde où la logistique pourrait bien être le nerf de la guerre du futur.