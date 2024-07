France: l’armée en difficulté suite à un échec allemand 

Photo d'illustration : © forplayday

Mauvaise nouvelle pour l’Allemagne et la France. En effet, un échec allemand impacte directement la défense française, même si cela n’est que temporaire. La raison ? Un manque de patience de la part d’une entreprise un peu trop pressée. De quoi passablement agacer outre-Rhin.

Cela ne fait que six mois qu’ils sont en orbite autour de la Terre, mais les deux satellites d’observation militaires envoyés par l’Allemagne, SARah 2 et 3, rencontrent de sérieuses difficultés. Ces derniers ne sont pas opérationnels et, pire encore, pourraient être perdus d’un moment à l’autre. Un échec pour l’armée allemande et une épine dans le pied pour les militaires français.

Deux satellites allemands, perdus en orbite

Les satellites SARah forment une sorte de “constellation”. Ce sont des radars qui fonctionnent à synthèse d’ouverture. Ils disposent d’une résolution bien meilleure que celle des radars classiques. De fait, il est possible d’effectuer une cartographie générale de la surface, de jour, de nuit, mais aussi par temps nuageux. Malheureusement, ici, les deux satellites n’arrivent pas à déployer les antennes SAR, essentielles pour leur fonctionnement.

Les conséquences sont diverses. Premièrement, c’est un échec notable pour l’armée allemande, mais aussi pour la défense européenne. En outre, l’entreprise OHB, qui les a développés, en est donc toujours la propriétaire. Celle-ci va devoir les remplacer, à ses frais, avant qu’ils ne tombent sous le giron de l’armée. Certaines sources affirment que l’entreprise aurait commis de nombreuses erreurs, se refusant notamment à un test au sol.

L’armée française, elle aussi touchée

Autre victime collatérale : l’armée française. En effet, Paris et Berlin ont récemment signé des accords d’échanges de données spatiales, pour permettre aux services de renseignements des deux nations, d’avoir accès à de la data en temps réel. Ainsi, cet échange ne se fera que dans un sens, ce qui pénalise ainsi la défense française, sur un temps donné tout du moins.