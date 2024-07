Maghreb : un groupe chinois signe un partenariat pour la production d’équipements

© Pixabay

Un accord majeur vient d’être conclu dans le secteur de l’électroménager au Maghreb. Le groupe algérien Cevital, par le biais de sa filiale Samha, a officialisé un partenariat stratégique avec le géant chinois Haier. Cette alliance, annoncée le 9 juillet à Sétif, promet de transformer le paysage industriel de la région.

Le complexe industriel de Samha Home Appliance, situé à Guedjel dans la wilaya de Sétif, sera au cœur de cette collaboration. S’étendant sur 110 hectares, cette usine high-tech dispose déjà d’une capacité de production impressionnante de 5 millions d’unités par an. Le partenariat avec Haier vise à augmenter cette capacité et à diversifier la gamme de produits fabriqués.

L’accord prévoit la production d’une large gamme d’appareils électroménagers, allant des réfrigérateurs aux climatiseurs, en passant par les lave-vaisselle et les micro-ondes. Fait notable, Samha sera la première entreprise en Algérie à fabriquer des pompes à chaleur, des chauffe-eaux et des chaudières, élargissant ainsi son offre dans le domaine du chauffage domestique.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire de l’Algérie une plateforme régionale de production d’équipements électroménagers. L’objectif est non seulement de satisfaire la demande locale, mais aussi d’exporter vers les marchés africains et européens. Tahar Benadji, directeur général du pôle électroménager de Cevital, a souligné l’importance du transfert technologique et de la formation qui accompagneront cette collaboration.

L’impact économique de cet accord promet d’être significatif. Cevital prévoit une augmentation substantielle de ses effectifs, passant de 4 000 à 7 500 employés. Cette création d’emplois s’accompagnera d’un accent mis sur la formation et le développement des compétences locales, avec une fierté particulière accordée aux ingénieurs issus des universités algériennes.

Pour Haier, leader mondial de l’électroménager depuis 15 ans, ce partenariat représente une opportunité d’expansion sur le marché algérien, considéré comme ayant un fort potentiel. Li Dapeng, directeur général de Haier pour la région Moyen-Orient et Afrique, a souligné l’engagement de l’entreprise à répondre aux besoins des consommateurs algériens en matière de produits haut de gamme et technologiquement avancés.

Les premiers produits issus de cette collaboration devraient être disponibles sur le marché algérien avant la fin de l’année en cours. Cette rapidité de mise en œuvre témoigne de l’efficacité opérationnelle des deux partenaires et de leur détermination à concrétiser rapidement les bénéfices de cet accord.