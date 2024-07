France: le contre-espionnage s’inquiète de cette menace chinoise

(Selim Chtayti/AP/Sipa)

La montée en puissance technologique de la Chine, autrefois raillée pour ses produits de piètre qualité, suscite désormais de vives inquiétudes en Occident. Cette évolution fulgurante, propulsée par des investissements massifs et une stratégie d’acquisition agressive de savoir-faire étrangers, a transformé l’Empire du Milieu en un concurrent redoutable sur la scène internationale. Les tensions géopolitiques s’exacerbent à mesure que Pékin affirme ses ambitions dans des secteurs stratégiques, de l’intelligence artificielle aux télécommunications, en passant par l’aérospatiale et la défense. Cette nouvelle donne technologique remodèle les rapports de force mondiaux, plaçant la France et ses alliés face à un défi de taille : protéger leurs innovations et leur souveraineté industrielle face à un rival déterminé et aux méthodes souvent opaques.

Dans ce climat tendu, les services de contre-espionnage français tirent la sonnette d’alarme. La Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense (DRSD) a récemment mis en lumière l’ampleur et la sophistication des opérations d’ingérence menées par la Chine sur le territoire national. Tel un caméléon dans la jungle industrielle, Pékin déploie un arsenal de tactiques pour s’approprier les secrets technologiques et militaires hexagonaux.

L’une des stratégies les plus préoccupantes est la campagne massive de débauchage orchestrée par un cabinet de conseil chinois. Telle une pieuvre étendant ses tentacules, cette entité a lancé pas moins de 650 approches ciblées en 2023, visant particulièrement les chercheurs français travaillant dans le domaine de la défense. Cette offensive ressemble à une véritable partie d’échecs, où chaque pion déplacé vise à affaiblir la position de l’adversaire tout en renforçant la sienne.

Mais le jeu ne s’arrête pas là. Les agents chinois, tels des illusionnistes, excellent dans l’art de la manipulation. Chantage, faux entretiens d’embauche, vols d’ordinateurs : autant de tours de passe-passe visant à soutirer des informations sensibles. Ces « atteintes humaines » représentent désormais 45% des ingérences détectées, un chiffre en constante augmentation qui témoigne de l’efficacité de ces méthodes insidieuses.

L’ingéniosité chinoise ne connaît pas de frontières, y compris financières. Pour contourner les réglementations françaises sur les investissements étrangers, Pékin a développé une stratégie digne d’un grand maître du go. En multipliant les petites prises de participation sous les seuils de contrôle, la Chine parvient à s’immiscer dans le capital d’entreprises sensibles sans éveiller les soupçons. Cette infiltration économique soulève des questions cruciales sur la protection du patrimoine industriel et technologique français.

Face à cette menace protéiforme, la vigilance est de mise. Les déplacements professionnels à l’étranger, autrefois simples voyages d’affaires, sont devenus de véritables champs de mines où chaque interaction peut cacher un piège. Les réseaux sociaux, nouvelles arènes de l’influence, sont également exploités pour approcher et manipuler les cibles potentielles.

L’enjeu dépasse largement le cadre de la simple compétition économique. Il s’agit d’une véritable guerre froide technologique, où l’information est la nouvelle monnaie d’échange et l’innovation le nerf de la guerre. La France, forte de sa Base industrielle et technologique de défense (BITD), se retrouve en première ligne de ce conflit silencieux mais crucial pour l’avenir.

Les autorités françaises, conscientes de l’ampleur du défi, renforcent leurs dispositifs de protection. Mais la partie est loin d’être gagnée. La créativité et la persévérance des acteurs chinois exigent une adaptation constante des mécanismes de défense. La sensibilisation des entreprises et des chercheurs, la coopération internationale et le renforcement du cadre juridique sont autant de pistes à explorer pour contrer cette menace polymorphe.

En définitive, l’ingérence chinoise en France illustre parfaitement les nouveaux visages de la géopolitique au XXIe siècle. Au-delà des confrontations militaires classiques, c’est sur le terrain de l’innovation et de la propriété intellectuelle que se jouent désormais les rapports de force entre nations. Dans cette partie d’échecs planétaire, la France doit affûter sa stratégie pour protéger ses atouts tout en restant ouverte sur le monde. Un équilibre délicat, mais indispensable pour maintenir sa place dans le concert des nations technologiques.