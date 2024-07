France : mauvaise nouvelle après les législatives 

Emmanuel Macron (Ed Alcock / MYOP)

Alors que les élections législatives viennent à peine de connaître leur dénouement, l’agence de notation S&P a tenu à alerter la France. En effet, celle-ci a mis le pays sous pression, en affirmant que la gestion de la dette (de son déficit budgétaire) ne répondait pas vraiment aux attentes. Ainsi, si la croissance venait à être inférieure à ce qui est annoncé, la note globale pourrait être dégradée.

Et justement, la perspective de voir un gouvernement incapable d’avancer dans le sens de la bonne gestion des dépenses publiques, à cause d’une assemblée morcelée, quasiment divisée en trois gros blocs distincts, laisse craindre le pire. Aujourd’hui classée au quatrième rang par les agences de notation (à AA-), la France pourrait connaître une nouvelle déconvenue.

La note de la France, bientôt revue à la baisse ?

Le prochain budget pourrait donner une première indication quant à la direction qui sera prise par le pays. En effet, ce dernier doit être présenté d’ici au début de l’automne. À cette date-là, les agences de notation sauront ainsi si la France envisage de se conformer aux règles budgétaires de l’Union européenne et donc, de réduire son déficit public sous la barre de 3%, ou non.

S&P affirme toutefois qu’à ce jour, il apparaît compliqué pour la France de tenir ses engagements. En effet, le nouveau gouvernement, celui qui émergera des négociations entre les principaux partis, sera constamment sous la menace d’une censure et donc, d’une perte totale de confiance. Ainsi, il semble difficile d’imaginer que d’importantes mesures soient prises dans les semaines, les mois à venir.

Tout espoir n’est pas perdu pour Paris

Reste que partout en Europe, les pays sont passés par là. On pense à la Belgique, à l’Italie ou encore à l’Allemagne, qui ont toujours été en mesure de composer avec des gouvernements issus de différents bords, réussissant à s’en sortir. Ainsi, tout n’est pas perdu et la France pourrait bel et bien réussir à avancer à condition toutefois que tout le monde soit prêt à tirer dans le même sens.