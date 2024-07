France : quand la Turquie ne veut pas être traitée comme les pays africains

Les relations franco-turques, autrefois marquées par une coopération étroite, ont connu ces dernières années une série de tensions diplomatiques et culturelles. Les désaccords sur des questions géopolitiques, notamment en Méditerranée orientale et en Libye, ont contribué à refroidir les rapports entre Paris et Ankara. Le président turc Recep Tayyip Erdogan n’a pas hésité à critiquer ouvertement la politique française, tandis que la France s’est montrée préoccupée par l’évolution du régime turc vers un autoritarisme croissant. Cette détérioration des relations bilatérales a eu des répercussions sur divers domaines, y compris l’éducation et les échanges culturels.

C’est dans ce climat tendu qu’éclate une nouvelle pomme de discorde entre les deux pays : le statut des écoles françaises en Turquie. Ce qui pourrait sembler être un simple désaccord administratif révèle en réalité des enjeux bien plus profonds, touchant à la souveraineté nationale et à la perception de l’héritage colonial français.

Le ministre turc de l’Éducation, Yusuf Tekin, a lancé une charge virulente contre ce qu’il perçoit comme l’arrogance française. Ses propos, empreints d’une rhétorique nationaliste, soulignent une volonté farouche de différenciation : « Nous ne sommes pas comme les pays que vous avez colonisés. Nous sommes un État souverain. » Cette déclaration résonne comme un avertissement, rappelant que la Turquie, héritière de l’Empire ottoman, n’a jamais été soumise à la domination occidentale.

La réciprocité : un principe appliqué à géométrie variable

La France a longtemps maintenu une politique asymétrique avec ses anciennes colonies africaines, non seulement dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans de nombreux autres secteurs. Cette absence de réciprocité se manifeste dans les échanges commerciaux, les accords de défense, les politiques migratoires et même dans la représentation diplomatique.

Dans le domaine éducatif, alors que les établissements français prolifèrent dans ces pays, offrant un enseignement selon les programmes français, la réciproque est rarement vraie. Les demandes d’ouverture d’écoles africaines en France, enseignant les programmes et les langues de leurs pays d’origine, se heurtent souvent à des obstacles administratifs et politiques.

Sur le plan économique, les entreprises françaises bénéficient souvent d’un accès privilégié aux marchés africains, tandis que les entreprises africaines peinent à s’implanter en France. Les accords de défense, hérités de l’époque coloniale, permettent à la France de maintenir une présence militaire dans plusieurs pays africains, sans que ces derniers ne disposent de droits équivalents sur le sol français.

Cette situation perpétue une forme de domination post-coloniale, où l’influence française s’exerce sans véritable contrepartie dans de multiples domaines.

La Turquie brandit l’étendard de la souveraineté éducative

C’est précisément ce déséquilibre que la Turquie refuse d’accepter. En exigeant la réciprocité, Ankara se positionne non pas comme un ancien territoire colonisé, mais comme un partenaire égal, voire une puissance rivale. Le gouvernement turc demande à pouvoir ouvrir en France des écoles turques reconnues par l’État français, une requête qui fait écho aux aspirations longtemps ignorées des nations africaines.

Au cœur du litige se trouve une exigence de réciprocité qui va au-delà du domaine éducatif. Ankara souhaite établir une relation équilibrée avec la France dans tous les aspects de leurs échanges bilatéraux. Cette demande s’inscrit dans une logique de soft power, où l’éducation devient un vecteur d’influence culturelle et politique. La Turquie, qui cherche à affirmer son rôle de puissance régionale, voit dans cette réciprocité un symbole de son statut international.

La situation est d’autant plus délicate que les écoles françaises en Turquie accueillent majoritairement des élèves turcs. L’interdiction potentielle pour ces établissements d’admettre de nouveaux citoyens turcs pourrait, à terme, menacer leur existence même. C’est un peu comme si on coupait les racines d’un arbre tout en espérant qu’il continue de porter des fruits.

Le gouvernement turc va plus loin en demandant un rapprochement des programmes scolaires français avec ceux suivis dans les écoles turques pour certaines matières. Cette requête intervient dans un contexte où le président Erdogan a récemment présenté un nouveau programme scolaire national, mettant l’accent sur la famille et l’ordre moral. On peut y voir une tentative d’harmonisation forcée, voire une forme de contrôle idéologique sur l’éducation.

Face à cette escalade, l’ambassade de France à Ankara tente de désamorcer la crise, soulignant l’importance historique de ces écoles dans les relations bilatérales. La diplomatie française se trouve dans une position délicate, devant naviguer entre la défense de ses intérêts éducatifs et culturels et la nécessité de maintenir un dialogue constructif avec un partenaire stratégique.

Cette confrontation autour des écoles françaises en Turquie illustre une dynamique plus large dans les relations internationales contemporaines. Les anciennes puissances coloniales, comme la France, se voient de plus en plus contestées dans leurs zones d’influence traditionnelles. Des pays comme la Turquie, forts de leur histoire et de leur ambition renouvelée, remettent en question les équilibres établis.

L’issue de ce différend aura des implications bien au-delà du domaine éducatif. Elle pourrait servir de baromètre pour l’évolution des relations franco-turques et, plus largement, pour la capacité de l’Europe à maintenir son influence culturelle face à l’affirmation croissante des puissances régionales.

En définitive, ce bras de fer diplomatique autour des écoles françaises en Turquie révèle les défis complexes de la diplomatie culturelle dans un monde en mutation. Il souligne la nécessité pour les nations de repenser leurs approches en matière d’échanges éducatifs et culturels, en tenant compte des sensibilités historiques et des aspirations contemporaines de leurs partenaires. La demande turque de réciprocité pourrait bien ouvrir la voie à une remise en question plus large des politiques françaises à l’étranger, y compris dans ses anciennes colonies africaines, non seulement dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans l’ensemble des relations bilatérales.