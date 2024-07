France : une start-up réalise une petite prouesse  

Photo d'illustration : DR

Une entreprise française vient d’annoncer avoir réussi le lancement de nouveaux petits satellites, dont l’objectif final est un peu particulier. Une petite prouesse technique, technologique, qui pourrait changer et simplifier la vie de bon nombre d’individus et d’entreprises.

La tech’ française, à l’honneur. En effet, l’entreprise toulousaine, Kineis, a confirmé avoir réussi le lancement de ses premiers nano-satellites. Développés à Toulouse, ces derniers ont ensuite été tirés depuis un pas de tir, situé en Nouvelle-Zélande. Ce premier test sera suivi de quatre nouveaux tirs, dans les semaines à venir, afin de confirmer les progrès réalisés en la matière.

5 nano-satellites envoyés en orbite basse

Ces satellites sont minuscules, comparés à ce qui se fait habituellement. En effet, ils ne mesurent qu’1m60, pour 28 kilos au total. Ils tournent actuellement autour de nos têtes, en orbite basse, à 635 kilomètres du sol. Le lancement, lui, a été effectué depuis le lanceur Electron, qui a été développé aux États-Unis, par l’entreprise Rocket Lab et ses nombreux ingénieurs.

L’objectif de ces nano-satellites est assez clair. Ces derniers ne sont pas orientés internet ou communication, mais plutôt IoT (Internet des Objets). Ils visent à favoriser les échanger entre internet certains équipements. Kineis souhaite connecter n’importe quel objet dans le monde à une personne, en lui fournissant l’accès à des données importantes, en temps réel, sans surconsommer d’énergie.

Kineis, une entreprise en plein développement

Le projet fascine et passionne. Aujourd’hui, le groupe a déjà levé plus de 100 millions d’euros. Cela lui a permis de continuer à développer ses satellites, mais aussi ouvrir de nouveaux bureaux, à Singapour, au Brésil ainsi qu’aux États-Unis. À terme, l’entreprise souhaite se spécialiser dans le suivi des infrastructures, la prévention des risques naturels, le transport et la logistique.