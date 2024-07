G7 : cette menace de l’Arabie Saoudite qui profite à la Russie

Mohammed ben Salmane. Photo Faisal Al Nasser/Reuters

Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les tensions entre Moscou et les pays occidentaux n’ont cessé de s’intensifier. Les sanctions économiques, le gel des avoirs russes et le soutien apporté à l’Ukraine ont creusé un fossé profond entre la Russie et l’Occident. Dans cette situation, un nouvel acteur semble jouer un rôle inattendu : l’Arabie Saoudite. Le royaume wahhabite apparaît comme un médiateur subtil, cherchant à maintenir un équilibre délicat entre ses différents partenaires internationaux.

Des informations récentes suggèrent que l’Arabie Saoudite aurait exercé une pression discrète mais significative sur les pays du G7. Selon des sources citées par Bloomberg, des responsables du ministère saoudien des Finances auraient évoqué la possibilité de vendre une partie de leurs avoirs en dette européenne si les alliés occidentaux venaient à saisir les quelque 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés. Cette démarche, comparable à un mouvement stratégique sur un échiquier diplomatique, aurait eu lieu en amont des délibérations du G7 en mai et juin derniers.

L’impact potentiel d’une telle action serait considérable : la vente massive de dette européenne, en particulier celle émise par le Trésor français, pourrait influencer les marchés financiers et potentiellement affecter l’euro. C’est comme si l’Arabie Saoudite détenait une pièce cruciale d’un puzzle économique mondial, avec la capacité d’en modifier la configuration.

Une position qui ne peut être clairement définie

Les motivations de Riyad restent sujettes à interprétation : s’agit-il d’une position stratégique vis-à-vis de Moscou ou d’une démarche visant à prévenir la création d’un précédent en matière de saisie d’actifs étrangers ?

Cette situation met en lumière la complexité des relations internationales contemporaines. L’Arabie Saoudite maintient un équilibre délicat entre ses relations avec l’Occident et ses intérêts partagés avec la Russie. D’un côté, le royaume a facilité des échanges de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie. De l’autre, il a développé ses liens économiques avec Moscou depuis le début du conflit, s’adaptant au nouveau contexte géopolitique.

La réaction du G7 face à cette situation illustre les défis de la diplomatie moderne. Les leaders du G7 ont finalement opté pour une approche mesurée, proposant un prêt de 50 milliards de dollars à l’Ukraine, garanti par les intérêts générés par les actifs russes gelés. Cette décision témoigne de la recherche d’un équilibre entre différentes considérations diplomatiques et économiques.

Au-delà des enjeux immédiats, cette situation soulève des questions plus larges sur l’évolution de l’ordre mondial. L’influence croissante de puissances moyennes sur les décisions des grandes nations remet en question les équilibres traditionnels. L’Arabie Saoudite, en adoptant une approche multidimensionnelle, démontre que la diplomatie du 21e siècle s’apparente à un jeu complexe aux multiples facettes.

Cet épisode révèle la nature dynamique des alliances et la diversité des intérêts en jeu dans le contexte de la guerre en Ukraine. Alors que différents acteurs cherchent à s’adapter à la nouvelle réalité géopolitique, des pays comme l’Arabie Saoudite semblent trouver dans cette situation une opportunité de renforcer leur position sur la scène internationale. Face à ces nouvelles dynamiques, les pays du G7 et leurs partenaires devront faire preuve d’une grande agilité diplomatique pour gérer un monde multipolaire en constante évolution.