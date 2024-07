Israël se prépare à une offensive majeure contre ce pays

Benyamin Nétanyahou (Photo : Reuters / RONEN ZVULUN)

Le conflit qui déchire le Moyen-Orient depuis des décennies a connu un nouveau chapitre sanglant le 7 octobre 2023. Ce jour-là, le Hamas, mouvement islamiste palestinien, a lancé une attaque surprise sur le sol israélien, provoquant la mort de centaines de civils et le kidnapping de nombreux otages. Cette action a déclenché une riposte massive d’Israël, qui a commencé par bombarder intensivement la bande de Gaza avant d’y lancer une opération terrestre d’envergure. La guerre qui s’en est suivie a causé des milliers de victimes, principalement palestiniennes, et a ravagé l’enclave côtière. Cependant, les répercussions de ce conflit ne se sont pas limitées à Gaza, et ont rapidement embrasé toute la région, notamment la frontière nord d’Israël avec le Liban.

Une tension croissante à la frontière libanaise

Depuis le début des hostilités à Gaza, la frontière israélo-libanaise est devenue le théâtre d’affrontements quasi quotidiens entre Tsahal et le Hezbollah. Ce mouvement chiite libanais, allié du Hamas et soutenu par l’Iran, a multiplié les tirs de roquettes et les incursions en territoire israélien, affirmant agir en solidarité avec la cause palestinienne. En réponse, l’armée israélienne a intensifié ses frappes contre les positions du Hezbollah au sud-Liban, créant une situation explosive qui fait craindre l’ouverture d’un second front.

Publicité

Le général Ori Gordin, commandant des forces israéliennes dans le nord du pays, a récemment fait une déclaration musclée qui laisse présager une escalade imminente du conflit. Lors d’une visite aux troupes, il a annoncé que l’armée se préparait à lancer une « offensive décisive » contre le Hezbollah. Cette rhétorique belliqueuse s’accompagne de chiffres impressionnants : selon le général, plus de 500 combattants ennemis auraient déjà été « éliminés » au Liban depuis le début des hostilités, la plupart appartenant au Hezbollah.

Vers une nouvelle guerre au Liban ?

L’annonce d’une offensive majeure contre le Hezbollah ravive le spectre d’un conflit à grande échelle entre Israël et le Liban, rappelant la guerre dévastatrice de 2006. Une telle perspective fait planer une menace existentielle sur la stabilité déjà précaire de la région. Les conséquences humanitaires d’une telle escalade seraient catastrophiques, comme en témoignent les dizaines de milliers de personnes déjà déplacées de part et d’autre de la frontière en raison des violences actuelles.

La stratégie israélienne semble viser à neutraliser la menace que représente le Hezbollah sur son flanc nord, tout en poursuivant ses opérations contre le Hamas à Gaza. Cette approche sur deux fronts constitue un défi militaire et logistique considérable pour Tsahal. Elle comporte également des risques diplomatiques majeurs, car une offensive d’envergure au Liban pourrait susciter une condamnation internationale et potentiellement élargir le conflit à d’autres acteurs régionaux.

L’imminence d’une opération d’envergure au Liban soulève de nombreuses questions quant à ses objectifs précis et à sa durée. La mémoire de l’enlisement israélien au Liban dans les années 1980 et 1990 reste vive, et une nouvelle intervention prolongée pourrait s’avérer coûteuse tant sur le plan humain que politique. La communauté internationale observe avec inquiétude ces développements, craignant qu’une escalade ne déstabilise davantage une région déjà en proie à de multiples crises.